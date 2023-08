Est-ce une valise? Un ordinateur? Nous savons déjà combien coûtera le dernier (et étrange) lancement de LG

LG lance enfin sur le marché son StanByMe, un écran intelligent de 27 pouces caché dans une valise.

La LG StanByMe est une sorte de télévision intelligente cachée dans une valise

Il est possible qu’ils ne fabriquent plus de téléphones portables, mais LG reste l’une des marques technologiques les plus intéressantes sur le marché actuel. De temps en temps, la marque nous surprend avec des produits très curieux, des téléviseurs géants de près de 100 pouces aux cafetières qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, mais sans aucun doute, l’un des plus frappants récemment arrivés dans leur catalogue est le LG StanByMe.

Nous avions déjà parlé de ce gadget particulier, qui cache un écran de 27 pouces à l’intérieur d’une mallette que l’on peut emporter n’importe où. Maintenant, le LG StanByMe est enfin arrivé sur le marché et peut être acheté.

Près de 1000 dollars pour un écran caché à l’intérieur d’une valise

La marque présente ce produit comme un écran intelligent portable qui peut être utilisé pour visualiser du contenu multimédia, écouter de la musique grâce à ses haut-parleurs, exécuter des applications et bien plus encore.

La particularité réside dans le fait que l’écran est intégré à l’intérieur d’une valise qui protège l’écran lorsqu’il est transporté n’importe où. La valise peut également être utilisée comme support pour maintenir l’écran fixe à n’importe quel angle.

Elle dispose d’une batterie intégrée, qui selon la marque, peut offrir une autonomie d’environ trois heures. Pour la recharger, il suffit de connecter le chargeur au port USB de type C intégré à la valise.

L’écran en question a une diagonale de 27 pouces, utilise la technologie LCD et a une résolution Full HD de 1080 x 1920 pixels. De plus, il est totalement tactile, peut offrir un taux de rafraîchissement de 60 Hz et est certifié Dolby Atmos.

Grâce au système d’exploitation webOS, il est possible d’installer des applications comme s’il s’agissait d’une Smart TV. Pour cela, il sera possible d’utiliser la connectivité Wi-Fi intégrée de l’appareil.

La nouvelle valise avec écran intégré intelligent de LG est maintenant disponible à la vente sur la boutique en ligne officielle de la marque, où elle peut être achetée au prix de 999,99 dollars. Pour l’instant, il n’est pas clair si ce produit arrivera sur le marché français.

