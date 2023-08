Ça ressemble à un jouet, mais ce nouveau vélo électrique sera le roi des coffres de voitures

Le Mihogo Mini ne pèse que 19 kilogrammes et peut être plié en moins de 10 secondes pour être rangé dans le coffre de n’importe quelle voiture.

C’est ainsi que se présente le Mihogo Mini, un vélo électrique compact, pliable et fonctionnel.

Même si les trottinettes électriques sont déjà arrivées sur le marché il y a quelques années, c’est maintenant que la mobilité urbaine est en plein essor grâce notamment à la popularité croissante des vélos électriques, comme le prouve le fait que la célèbre marque de sport Decathlon a récemment lancé un vélo électrique futuriste qui sortira sur le marché pour moins de 3 000 euros.

Cela fait que de plus en plus de marques lancent leur propre modèle de vélo électrique, comme la marque française Vitus, une entreprise qui fabrique des vélos depuis plus d’un demi-siècle et qui a récemment lancé l’E-Mythique LT, un VTT électrique.

Mais si vous êtes plutôt du genre à vous déplacer en ville, vous devez jeter un coup d’œil au Mihogo Mini, un vélo électrique de petite taille qui deviendra le roi des coffres de voiture.

Mihogo Mini, toutes les informations

Évidemment, la première chose qui ressort du Mihogo Mini est sa petite taille, car ce vélo électrique ne pèse que 19 kilos et peut être facilement plié en moins de 10 secondes, ce qui vous permettra de le transporter confortablement dans le coffre de votre voiture, même s’il est petit.

Mais au-delà de sa taille compacte, le Mihogo Mini est un vélo au design vraiment original, avec un cadre arqué sur lequel on peut fixer toutes sortes d’accessoires tels qu’un siège pour enfant, un porte-bagages avant ou un sac pour transporter des objets, et qui supporte un poids total de 200 kilos.

De plus, le Mihogo Mini dispose également d’un écran de 2,4 pouces situé sur le guidon qui vous fournit une grande quantité d’informations utiles sur le vélo et la conduite.

Malgré sa petite taille, le Mihogo Mini ne manque pas de puissance, car il est équipé d’un moteur électrique de 340 watts qui permet d’atteindre une vitesse de 35 kilomètres par heure.

Il ne manque pas non plus d’autonomie, car ce vélo électrique est doté d’une batterie de 768 watt-heures qui vous permet de parcourir 100 kilomètres avec une seule charge.

Enfin, il convient de souligner que le Mihogo Mini dispose de la certification IP65 de résistance à la poussière et à l’eau, ce qui indique que vous pourrez l’utiliser même s’il pleut légèrement.

Mihogo Mini : disponibilité et prix

Le Mihogo Mini est déjà disponible à l’achat sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, où il a déjà recueilli 45 320 euros.

Il est donc possible d’acquérir la version de base, le Mihogo Mini 1, au prix promotionnel de 399 dollars, soit environ 367 euros, et le Mihogo Mini Pro 1 pour un coût de 449 dollars, soit environ 413 euros.

