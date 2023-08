Haut de gamme pour 300 euros ou moins: préparez-vous pour les bonnes affaires de la Rentrée des Classes d’AliExpress

Tu as une occasion historique de renouveler ton téléphone portable à bon prix.

Procurez-vous un véritable haut de gamme tel que le OnePlus 11 pour seulement 599 euros

Ce lundi à partir de 9 heures du matin, la Vuelta al Cole de AliExpress commence. Tout au long de la semaine, vous pourrez accéder à des réductions impressionnantes sur des produits de toutes sortes, de la technologie à la papeterie. C’est pourquoi, si vous attendiez le bon moment pour renouveler votre smartphone, il est judicieux de jeter un coup d’œil à la sélection que nous avons préparée.

Vous y trouverez des téléphones portables haut de gamme comme le OnePlus 11, le realme GT Neo 2 ou le Google Pixel 7a à des prix complètement fous. Nous parlons de réductions de plus de 50% par rapport au prix initial, ainsi que de prix aussi ridiculement bas que 313 euros pour le OnePlus 10T. Autrement dit, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas vous offrir un téléphone portable haut de gamme.

Par ailleurs, n’oubliez pas que, en plus de ces offres, lors de la campagne de la Vuelta al Cole de AliExpress, vous pourrez trouver des milliers de réductions sur des produits en tout genre. En réalité, si vous utilisez les coupons ANDRO5 et ANDRO9, vous pourrez économiser respectivement 5 euros et 9 euros sur des produits d’une valeur de 35 euros et 65 euros. Rendez-vous sur le site de commerce électronique car il y aura beaucoup de bonnes affaires la semaine prochaine.

Ajoutez-les au panier avant leur épuisement : 6 super affaires

Bien que les offres commencent le lundi matin, nous vous recommandons, si l’un des téléphones portables sélectionnés vous intéresse, de l’ajouter dès maintenant à votre panier, de cette façon votre achat sera réservé et il ne vous restera plus qu’à effectuer le paiement le lundi. Nous ne voulons pas vous mettre la pression, mais il est vrai que lors de ce genre d’événements, les meilleures affaires sont souvent épuisées rapidement.

Cela dit… passons aux 6 téléphones portables au prix le plus bas !

Nous avons près de 200 euros de réduction sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, qui atteint son prix le plus bas historique. Il est livré avec un écran de 120 Hz, une charge rapide de 67 W, MIUI 14… C’est également le téléphone portable le plus récent de cette liste.

OnePlus 11. Commençons par le OnePlus 11, un appareil que nous avons analysé il y a quelques mois avec un résultat largement positif. Il s’agit du fleuron de la marque cette année, avec des technologies avancées telles que le Snapdragon 8 Gen, un écran AMOLED de 120 Hz, une charge rapide de 100 W et une double caméra Sony de 50 et 48 mégapixels. Il est également livré avec Android 13 et 8 Go de RAM, donc si vous recherchez un téléphone portable puissant, fluide et avec un support sur le long terme, c’est vraiment une excellente affaire. Assurez-vous simplement d’appliquer le coupon ES70 pour l’obtenir au meilleur prix.

OnePlus 10T. Il n’a pas encore un an et c’est l’une des meilleures affaires de la Vuelta al Cole de AliExpress. Ce OnePlus 10T passe à un prix ridicule de 313 euros, soit moins de la moitié des 719 euros qu’il coûtait le jour de son lancement. Au-delà de ses spécifications, qui répondent aux attentes d’un haut de gamme, il se distingue par son autonomie impressionnante et sa charge ultra-rapide de 150 W. Jetez-y un coup d’œil car pour un peu plus de 300 euros, c’est un bijou.

realme GT Neo 2. Oui, le realme GT Neo 2 est déjà là depuis un moment, mais comme nous l’avons mentionné dans notre analyse, c’est un téléphone portable qui vaut vraiment le coup. Surtout si on le compare avec les modèles actuels de milieu de gamme, et cela pour seulement 250 euros.

Google Pixel 7a. Avec une réduction d’environ 150 euros , le Pixel 7a est un achat infaillible. Il a un format compact très pratique, des performances dignes d’un haut de gamme, la charge sans fil, une résistance à l’eau… Il y a très peu de défauts à trouver sur ce qui est aujourd’hui « l’iPhone SE de Google ». Regardez attentivement sa fiche technique car à ce prix, vous ne trouverez rien de mieux.



realme 10 Pro+. Si, en revanche, vous êtes sûr de ne pas vouloir dépenser plus de 200 euros, vous pouvez opter pour ce téléphone portable realme, l’une des grandes surprises de 2023. Comme nous l’avons vu dans l’analyse de ce realme 10 Pro+, il se distingue par sa caméra principale de 108 mégapixels , son épaisseur de seulement 7,78 millimètres et son écran incurvé , deux caractéristiques très difficiles à trouver (voire impossibles) dans les téléphones portables de ce prix.



Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur fait un achat via les liens spécifiques présents dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

