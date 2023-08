Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 reçoivent leur première mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité d’août est déjà en train d’arriver sur les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 aux États-Unis avec les versions de firmware F946USQS1AWH3 et F731USQS1AWH3, respectivement.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont mis à jour avec le patch de sécurité d’août 2023

Le jour même où Google a lancé la mise à jour Android d’août 2023, Samsung a déjà commencé à déployer le dernier patch de sécurité Android sur les meilleurs terminaux de son catalogue, et à ce jour, une dizaine de terminaux de la marque ont reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité.

Mais comme le rythme de déploiement des mises à jour de Samsung est constant, la mise à jour de sécurité d’août 2023 a déjà commencé à arriver sur la cinquième génération de téléphones pliables de la marque coréenne, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

La mise à jour Android d’août 2023 arrive sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5

Comme nous le confirmons depuis le média spécialisé SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android d’août 2023 sur les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 des opérateurs américains Metro PCS et T-Mobile, et on s’attend à ce qu’elle soit déployée sur les modèles du reste du monde dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 aux États-Unis avec les versions de firmware F946USQS1AWH3 et F731USQS1AWH3.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le patch de sécurité d’août 2023, qui résout plus de 74 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité et corrige quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI.

Samsung a lancé les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 fin du mois dernier avec Android 13 et One UI 5.1.1, et on s’attend à ce que ces deux nouveaux modèles pliables de la marque aient accès à la version bêta de One UI 6.0 avec Android 14 dans un avenir proche.

Une fois que cette mise à jour sera disponible au niveau mondial, vous pourrez l’appliquer en accédant à la section Mise à jour du logiciel située dans le menu Paramètres de votre Galax

