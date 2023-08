Ces écouteurs sans fil JBL ont une grande autonomie et coûtent maintenant moins de 50 euros

Ces écouteurs JBL Tune 520BT bénéficient d’une réduction de leur prix habituel dans des stores tels qu’Amazon.

Les écouteurs JBL Tune 520BT bénéficient d’une réduction de prix sur Amazon

De nos jours, il y a tellement d’options en ce qui concerne les écouteurs sans fil qu’il est difficile de faire un choix, même s’il existe certaines caractéristiques qui peuvent beaucoup nous aider dans notre choix. Par exemple, nous pouvons nous intéresser à leur prix ou à leur autonomie, deux aspects très importants lorsqu’il s’agit de choisir n’importe quel type d’écouteurs ou d’autres produits. Donc, si vous cherchez quelque chose de économique et qui a une batterie capable de durer de nombreuses heures, ces écouteurs JBL sont une excellente alternative.

Plus précisément, il s’agit des JBL Tune 520BT, des écouteurs Bluetooth circum-auriculaires qui sont très faciles à emporter n’importe où pour profiter de leurs performances quand on veut. Le prix habituel de ces écouteurs est de 59,99 euros sur Amazon et dans d’autres stores comme MediaMarkt, bien que maintenant, vous puissiez profiter de la même réduction dans les deux stores. Un des rares avantages que nous pouvons souligner lorsque nous réalisons cet achat sur Amazon est que, si vous êtes client Amazon Prime, il bénéficie d’une livraison rapide et gratuite, tandis que chez MediaMarkt, la livraison coûte 2,99 euros.

JBL Tune 520BT

Ces écouteurs JBL Tune 520BT bénéficient d’une réduction de prix sur Amazon

Si l’on considère que le prix de ces écouteurs est de 59,99 euros et que leur réduction est de 25%, les JBL Tune 520BT sont au prix de 44,99 euros sur Amazon grâce à cette offre. La réduction de 15 euros n’est pas de celles qui impressionnent au premier coup d’œil, mais elle est de celles qui font qu’un produit gagne en intérêt aux yeux d’un éventuel acheteur, de même que leur évaluation sur Amazon, qui est de 4,5 étoiles. Quoi qu’il en soit, si ces JBL sont déjà assez économiques, avec cette réduction, disponible en quatre couleurs (blanc, bleu, violet et noir), c’est un produit beaucoup plus attrayant.

Les JBL Tune 520BT, comme nous l’avons dit, sont des écouteurs circum-auriculaires qui se connectent via Bluetooth 5.3 et se transportent très facilement grâce à leur pliage et à leur encombrement réduit. En plus d’un design très pratique et stylé, nous devons souligner le plus important dans des écouteurs, leur son, qui est puissant grâce à la technologie JBL Pure Bass, dont l’expérience est personnalisable via l’application JBL Headphones. Avec cette application, nous pouvons ajuster le son depuis l’égaliseur, ce qui n’est jamais de trop, tout comme la fonction pour écouter notre voix via Voice Aware.

JBL Tune 520BT

Avant de conclure cet article, il faut parler de leur autonomie, puisque ces écouteurs sont capables de durer 57 heures de lecture et peuvent se charger complètement en seulement deux heures. De plus, ils disposent d’une charge rapide d’environ 5 minutes, équivalentes à trois heures supplémentaires de batterie. Pour finir, rappelez-vous que ces JBL Tune 520BT sont actuellement au prix de 44,99 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette information, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :