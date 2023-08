Date de sortie et plateforme de streaming de « The Continental », le préquel de « John Wick »

La saga « John Wick » a été une véritable surprise qui a laissé un goût formidable aux amateurs d’action.

Le préquel comprendra Mel Gibson dans sa distribution

Les meilleurs films d’action des dernières années sont, sans aucun doute, ceux de la saga « John Wick ». Ils proposent une action rapide, déchirante et très bien réalisée, avec des chorégraphies aussi bien en combat rapproché qu’avec des armes à feu. Il y a quelque temps, l’arrivée de « The Continental » a été annoncée, un préquel dans lequel nous allions suivre de près l’ascension de Winston en tant que directeur de l’hôtel des tueurs à gages. Maintenant, nous savons avec certitude qu’il sera bientôt disponible.

De quoi parle « The Continental »

Dans « The Continental », nous avons un préquel de la saga « John Wick » dans lequel nous verrons Winston, le propriétaire de l’hôtel « Continental », partir de zéro pour devenir le propriétaire de cet hôtel prestigieux. En chemin, il devra former des alliances précaires et lutter contre les pouvoirs du crime à New York pour s’établir dans la ville et devenir le maître de l’hôtel où les tueurs à gages mènent leurs affaires et développent leurs activités dans le submonde mythologique créé par Chad Stahelski pour la saga « John Wick ».

Étant l’un des personnages les plus charismatiques de la saga, Winston nous offrira certainement une grande dose de divertissement et une intrigue intelligente, remplie d’action. C’est pourquoi « The Continental » a créé un « hype » sans égal.

Par ailleurs, la série sera composée de trois épisodes, chacun considéré comme une « partie ». De plus, chaque épisode aura une durée considérable de 90 minutes, soit une heure et demie.

On pourrait dire que les points qui rendent « The Continental » presque incontournable à voir sont les suivants:

Nous pouvons voir la vie de Winston depuis qu’il émerge des bas-fonds. C’est très intéressant si l’on considère que c’est un personnage énigmatique, avec un passé très intéressant et prêt à tout pour maintenir son hôtel en activité.

Il met en vedette Mel Gibson, que nous n’avons pas vu devant les caméras depuis un certain temps et qui donnera certainement une excellente performance.

L’acteur choisi pour incarner le jeune Winston est Colin Woodell, qui n’a pas encore fait de grande production et s’est maintenu dans le cinéma d’horreur.

On attend de grandes chorégraphies, des scènes de combat brutales où il n’y a pas de mouvements de caméra qui empêchent de voir l’action, et tout ce qui fait de « John Wick » un brillant film d’action.

L’intrigue cherche à étendre un univers d’action très attrayant.

Date de sortie et plateforme de streaming sur laquelle « The Continental » sera diffusé

Le catalogue d’Amazon Prime Video sera enrichi par le préquel de « The Continental ». Ainsi, la série pourra être appréciée par tous les abonnés à la plateforme du géant de la vente au détail.

Quant à la date choisie, ce sera le 22 septembre prochain, ce qui laisse penser que le mois de septembre sera assez mouvementé sur pratiquement toutes les plates-formes de streaming. En effet, du côté du catalogue de Disney+, l’arrivée d’Ahsoka est prévue pour fin août et ses épisodes s’étendront jusqu’en septembre et octobre.

Il sera disponible sur Amazon Prime Video.

Il sera disponible le 22 septembre prochain.

