La charge rapide arrive aux voitures : cette Honda peut parcourir 130 kilomètres en seulement 10 minutes de branchement

La charge rapide a révolutionné l’industrie des smartphones. Maintenant, le monde de l’automobile veut suivre les mêmes étapes, et de plus en plus de fabricants de véhicules électriques équipent leurs modèles de systèmes de charge rapide. Le dernier en date est le japonais Honda avec son nouveau Acura ZDX, un SUV haut de gamme qui arrive sur le marché avec des services Google intégrés, une autonomie de plus de 500 kilomètres et un prix de 60 000 dollars.

La voiture a été présentée aux États-Unis, où elle sera d’ailleurs vendue exclusivement en ligne.

Acura ZDX, le SUV avec Google intégré et charge rapide

Les deux variantes disponibles de l’Acura ZDX auront la même batterie d’une capacité de 102 kWh, ce qui, selon la marque, permet de parcourir 325 miles / 523 kilomètres avec une seule charge, dépassant ainsi des modèles tels que la Tesla Model X. En cas de choix du modèle à traction intégrale, l’autonomie est réduite à environ 506 kilomètres.

Il y aura également une version plus sportive, la Type S, dont le prix s’élève à 70 000 dollars et qui dispose d’un moteur 160 chevaux plus puissant que celui de la version de base, atteignant 500 ch. Ce modèle aura une autonomie inférieure, de 463 kilomètres.

Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est son système de charge rapide, qui selon la marque permet d’ajouter près de 130 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes de charge en courant continu. La voiture accepte une puissance de charge maximale de 190 kW.

Honda a collaboré avec Google pour intégrer des services tels que Google Maps ou YouTube Music dans le logiciel de l’Acura ZDX, qui seront disponibles par défaut sur l’écran tactile de 11,3 pouces situé au centre de la planche de bord, ainsi que sur l’écran de 11 pouces qui remplace le tableau de bord. Son logiciel est basé sur Android, mais il restera compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, contrairement à ce qui se passe avec les modèles de Ford.

L’Acura ZDX sera mis en vente en ligne au début de cette année, à un prix qui commence à partir de 60 000 dollars.

