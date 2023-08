Ce robot humanoïde est résistant aux coups de pieds et aux poussées et ne coûte que 90 000 dollars.

Il s’agit d’un robot beaucoup plus économique que d’autres de son style.

Ce nouveau robot peut résister aux coups de pieds sans tomber à aucun moment

De plus en plus de robots intelligents dotés de compétences étonnantes apparaissent, ce qui nous semblait autrefois une folie absolue et digne uniquement des récits de science-fiction. Pour l’instant, le plus intelligent est Ameca, considéré comme le robot humanoïde le plus avancé au monde, même s’il a du mal à dessiner des chats. Cependant, la concurrence commence lentement à émerger, et ce qui est intéressant maintenant, c’est qu’il y a d’autres robots avec d’autres objectifs, et on explore pour leur donner de nouvelles fonctionnalités telles qu’un système de renversement ou une résistance aux chocs.

Le robot résistant aux coups de pieds

Par rapport à d’autres robots intelligents, le nouveau Unitree H1 est un robot dont l’objectif principal est d’être plus abordable et conçu pour un usage général. Le robot, qui esthétiquement semble plus axé sur les performances que des robots comme Ameca, a un style vraiment intéressant et très agréable. Il mesure 180 centimètres de haut et pèse environ 47 kilogrammes. Malgré son faible poids et sa grande taille, ce robot est capable de rester debout même s’il reçoit des coups importants à ses points de stabilité. C’est pourquoi il a été mis à l’épreuve en lui donnant des coups de pied pour déterminer ce type de stabilité mentionnée.

Comme on peut le voir dans la vidéo, même s’il est beaucoup piqué, il ne tombe pas et ne se déstabilise pas notablement, principalement grâce à la position de ses hanches par rapport à son corps. C’est très intéressant car c’est souvent un problème pour les robots humanoïdes, contrairement à d’autres comme le chien robot de Boston Dynamics.

Pour avoir une véritable conscience de son environnement, le Unitree H1 est équipé de tous types de capteurs, tels qu’une caméra de profondeur et un capteur LiDAR 3D. Cela lui permet de scanner les pièces et de déterminer le meilleur itinéraire à suivre. Pour le moment, comme on peut le voir dans la vidéo, il n’a pas de mains, mais ils prévoient d’ajouter des doigts fonctionnels dans les prochaines versions.

En réalité, pour réaliser tout cela, il est équipé de deux processeurs Intel Core i7-1265U qui lui permettent de fonctionner de la manière la plus correcte et avec un niveau de puissance très acceptable.

D’autre part, il est capable de se déplacer à environ 6 kilomètres par heure. Ce n’est pas mal du tout pour un robot des temps actuels qui ont généralement tendance à être très lents. Dans ce cas, bien qu’il ne soit pas particulièrement rapide, il est suffisamment rapide pour se déplacer dans de petits environnements qui ne nécessitent pas de voyages constants.

En ce qui concerne le prix, nous avons déjà dit qu’il est beaucoup plus abordable que d’autres. Dans ce cas, il a un prix de départ de 90 000 dollars. Mais en réalité, bien que cela puisse sembler cher, c’est déjà un prix beaucoup plus abordable que celui d’autres robots concurrents qui n’ont même pas vu le jour, donc l’avenir de la robotique passe par une mise à jour constante des produits et leur introduction sur un marché de plus en plus vaste où les personnes peuvent se permettre d’avoir un robot de ces caractéristiques.

