Cette bête a exactement ce dont tu as besoin et fait face à Xiaomi pour seulement 200 euros.

Pour seulement 200 euros, vous pouvez ramener à la maison un smartphone élégant avec une fiche de caractéristiques complète.

L’écran du realme 10.

Je viens vous recommander l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que realme a présenté ces derniers temps. Le realme 10 est en promotion sur Amazon, il est à votre portée pour seulement 209 euros dans sa version mondiale. Il est livré avec une intéressante mémoire vive de 8 Go et une mémoire interne de 128 Go, vous ne manquerez de rien.

Notre protagoniste arrive avec une fiche de caractéristiques complète dans laquelle vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Il dispose d’un écran AMOLED très coloré, d’une puce Helio de MediaTek, d’une grande batterie qui ne vous laissera pas tomber et même d’un port jack pour les écouteurs. Pour un peu plus de 200 euros, c’est un achat à prendre en compte.

Achetez le téléphone de realme au meilleur prix

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Son écran Super AMOLED ne vous laissera pas indifférent, vos séries et films préférés seront encore plus beaux. De plus, il atteint 6,4 pouces, avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience fluide. Nous n’oublions pas son design, élégant mais avec des touches qui le font paraître beaucoup plus cher.

Au plus profond de ce realme se trouve le Helio G99, un bon processeur avec lequel vous n’aurez aucun problème pour exécuter toutes sortes d’applications. Comme vous le savez déjà, vous obtenez une version plus qu’intéressante, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le joli dos du téléphone chinois abrite 2 appareils photo qui font du bon travail. Il comporte un appareil photo principal de 50 mégapixels et une lentille pour le noir et blanc. D’autre part, à l’avant, un capteur de 16 mégapixels pour les selfies, TikTok ou ce que vous voulez.

Vous avez la possibilité d’obtenir un téléphone de milieu de gamme très complet et d’économiser beaucoup d’argent, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours. Le smartphone realme a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie quotidienne et franchement, pour seulement 209 euros, c’est une vraie affaire. Si cela vous intéresse, n’y réfléchissez pas trop longtemps, les prix d’Amazon peuvent changer à tout moment.

