La courroie de ta Apple Watch est un nid de bactéries dangereuses, selon une étude.

Une étude conclut que les bracelets de l’Apple Watch sont un nid de bactéries

Apple n’a jamais voulu que les Apple La Watch soit juste un appareil axé sur la santé, mais il l’a également axée sur la mode. Et cela a été réalisé grâce aux différentes options de couleur des cadrans, mais surtout, grâce à ses bracelets. Si vous avez une Apple Watch, je suis sûr que vous avez plus d’un bracelet, et même deux. Et même trois.

Une récente étude a révélé que les bracelets de montre, y compris ceux de l’Apple Watch, sont un nid de bactéries, parfois dangereuses, et une partie de la faute nous revient. La raison ? Ne pas les nettoyer régulièrement.

Il faut nettoyer davantage les bracelets de l’Apple Watch

Si vous êtes utilisateur d’une Apple Watch, vous aurez non seulement plus d’un bracelet, mais il est probable que vous l’utilisiez tous les jours. Cependant, comme le suggère une nouvelle étude, vous ne nettoyez peut-être pas votre montre ni son bracelet. Ce qui transforme le bracelet de votre Apple Watch en un bouillon de culture pour les bactéries.

D’après le The New York Post, une étude publiée dans la revue Advances in Infectious Diseases s’intéresse à la saleté des bracelets de montre, mais également des montres intelligentes comme l’Apple Watch. Un problème qui pourrait être résolu en les nettoyant plus souvent.

Des chercheurs de l’Université Atlantique de Floride ont récemment testé des bracelets de montre en différents matériaux tels que le plastique, le caoutchouc, le tissu, le cuir et le métal, dans le but de détecter quels matériaux encouragent l’accumulation de bactéries. Et les résultats ne vont pas vous plaire.

Les chercheurs ont découvert que 95% des bracelets testés contenaient des bactéries dangereuses. Des bactéries telles que le staphylocoque, qui a été trouvé sur 85% des bracelets. De plus, 60% des bracelets étaient positifs à E. coli et 30% à Pseudomonas, une bactérie résistante aux antibiotiques, associée, dans certains cas, à la pneumonie.

Une étude qui met en évidence qu’il faut nettoyer davantage le bracelet de l’Apple Watch. Heureusement, il existe une méthode efficace pour le faire, comme l’explique le site de support d’Apple. Rappelons que les Apple Watch Series 9 pourraient être livrées avec un nouveau type de bracelet, qui devrait également être nettoyé régulièrement.

