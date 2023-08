Amazon baisse le prix de son iPhone le plus vendu : il peut être à vous pour moins de 500 euros

Amazon a une grande remise sur l’iPhone 12… il n’a jamais été aussi bon marché.

Amazon lance une grande offre pour l’iPhone 12

L’iPhone 12 a été l’un des iPhone les plus réussis d’Apple, tant en termes de ventes que de caractéristiques et de fonctionnalités. Un iPhone qui peut être à vous pour seulement 470 euros grâce à cette grande offre lancée par Amazon, une remise historique sur cet iPhone. Il n’a jamais été aussi bon marché.

Et en réalité, l’iPhone 12 est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en 2023. Bien qu’il ait été lancé il y a quelques années, il n’abandonne pas les grandes fonctionnalités telles que son processeur ou son système photographique. Au contraire, vous aurez un excellent iPhone pour beaucoup moins cher.

Voici les caractéristiques qui rendent l’iPhone 12 spécial

Bien qu’il s’agisse d’un iPhone 12 remis à neuf, ce n’est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter car des experts l’ont remis à neuf pour que vous puissiez l’obtenir pour moins cher. Dans ce cas, vous pourriez obtenir l’iPhone 12 d’Apple presque neuf pour seulement 470 euros. La grande offre concerne la version rouge, mais les autres variantes bénéficient également d’une remise très intéressante.

D’une part, nous avons son écran. L’iPhone 12 a un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 et une densité de 460 ppp. Cela indique qu’il sera superbe dans toutes les conditions lumineuses et que l’utiliser et regarder du contenu sera un vrai plaisir.

De plus, l’iPhone 12 est équipé d’une puce A14 Bionic, l’une des plus puissantes d’Apple. Ce processeur permet non seulement à l’iPhone d’effectuer toutes sortes de tâches de manière incroyablement rapide, mais il pourra également être mis à jour pendant de nombreuses années vers les nouvelles versions d’iOS. Des versions telles que iOS 17, pour lesquelles vous pourrez également utiliser le nouveau correcteur automatique grâce à son Neural Engine.

Le système photographique n’est pas non plus en reste. Cet iPhone 12 est équipé d’une double caméra arrière de 12+12 MP et d’une caméra frontale de 12 MP. Peu importe la photo que vous prenez, elle sera spectaculaire. Paysages, bâtiments, nourriture, selfies… tout.

De plus, d’autres caractéristiques accompagnent cet iPhone 12 : Dual SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 30 min à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield et une batterie de 17 heures de lecture vidéo, de sorte que vous aurez amplement d’iPhone pour toute la journée sans avoir à vous soucier de le recharger.

Toute cette liste de fonctionnalités fait de l’iPhone 12 un excellent choix d’achat. D’autant plus si vous profitez de cette offre proposée par Amazon qui le propose pour seulement 470 euros. Il n’est pas moins cher dans d’autres stores, car chez MediaMarkt, par exemple, il est à 799 euros.

