SEGA achève l’acquisition de Rovio, les créateurs d’Angry Birds

Après avoir commencé le processus d’achat en avril, la société créatrice de Sonic a réussi à acquérir les responsables d’Angry Birds.

SEGA conclut l’acquisition de Rovio

Il y a quelques mois déjà, la nouvelle selon laquelle SEGA voulait acquérir Rovio, les responsables de la célèbre franchise mobile Angry Birds, a été annoncée, mais ce genre d’opérations prend généralement du temps, et Microsoft en sait quelque chose avec l’acquisition d’Activision Blizzard. Par conséquent, l’achat d’une valeur de 746 millions de dollars est maintenant officiel, car cette opération a été achevée, comme le signale SEGA via X (Twitter).

Avec cette acquisition, la société japonaise cherche à étendre davantage sa présence sur le marché des jeux sur mobiles et, en même temps, cela aidera Rovio à acquérir davantage d’expérience et à aller au-delà du développement de jeux pour appareils mobiles, du moins c’est ce que disent les protagonistes de cette nouvelle. « Nous sommes ravis de célébrer que Rovio est membre du groupe Sega. Préparez-vous pour les aventures passionnantes qui nous attendent », déclare SEGA.

Rovio fait maintenant partie de SEGA après l’achèvement définitif de l’achat

Welcome to the SEGA family, @Rovio! We’re so thrilled to celebrate Rovio becoming a member of the SEGA Group. Get ready for exciting adventures ahead! ???? pic.twitter.com/LV5QkpZrrE — SEGA (@SEGA) 18 août 2023

Sur les réseaux sociaux, la société japonaise a partagé une image pour célébrer cet achat, où nous pouvons voir Sonic, Tails et Knuckles aux côtés des célèbres personnages d’Angry Birds. De plus, grâce à VGC, nous pouvons en apprendre davantage sur les réactions des deux sociétés impliquées dans cet accord. Dans le cas de SEGA, ils indiquent vouloir utiliser « la connaissance et l’expérience de Rovio dans le marché des jeux mobiles en direct pour amener les titres actuels et futurs de Sega sur le marché mondial des jeux mobiles, qui a un grand potentiel ».

De plus, selon SEGA, « Rovio vise à étendre sa plateforme au-delà des jeux sur mobiles, et Sega cherchera activement à soutenir ce processus grâce à ses capacités ». Au-delà de ces déclarations, il semble évident que cet achat impliquera plusieurs collaborations entre les licences de Sega et Angry Birds. Nous verrons ce qui ressortira de cette nouvelle relation d’entreprise, mais nous savons déjà que cela pourrait donner un grand élan à Rovio, une entreprise qui a plusieurs projets en cours avec lesquels elle vise à être reconnue au-delà d’être les créateurs d’Angry Birds.

Il est vrai qu’aujourd’hui Angry Birds n’est pas aussi populaire qu’il y a quelques années, mais il convient de mentionner que ce fut le premier jeu à atteindre 1 milliard de téléchargements mobiles. Nous resterons attentifs à l’avenir des deux sociétés maintenant qu’elles sont réunies.



