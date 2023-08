Activez cette option sur WhatsApp Web pour améliorer son fonctionnement

WhatsApp, le service de messagerie instantanée le plus populaire actuellement, nous a habitués à lancer de nouvelles fonctionnalités sur ses applications mobiles chaque semaine, mais ces derniers 7 jours, l’application de messagerie appartenant à Meta a également centré ses efforts sur l’amélioration de sa version web, WhatsApp Web.

Ainsi, si il y a quelques jours nous vous annoncions que WhatsApp Web vous permettait déjà de verrouiller vos discussions avec un mot de passe, la version web de WhatsApp vient de se mettre à jour avec une nouvelle option qui va permettre à ce service de fonctionner beaucoup mieux.

Dans un récent post publié sur X (le réseau social connu auparavant sous le nom de Twitter), les membres du média spécialisé WABetaInfo ont confirmé que WhatsApp Web vient de se mettre à jour avec une fonctionnalité que nous attendions depuis un certain temps : la synchronisation des messages en arrière-plan.

WhatsApp Web introduced an option called « background sync ». With this feature, messages are finally synced in the background, providing users with faster performance. pic.twitter.com/NCvgdzquBC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) Aout 18, 2023