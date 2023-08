ACEMAGIC AD15 Mini PC bénéficie d’une réduction massive de 230 $ de son prix

De plus en plus d’utilisateurs d’ordinateurs se tournent récemment vers les modèles de mini PC, et cela pour différentes raisons. Tout d’abord, ces PC compacts permettent de gagner beaucoup d’espace, peuvent avoir un design assez plaisant et permettent également d’économiser énormément d’énergie. En effet, avec si peu d’espace disponible dans la plupart des cas, il est nécessaire d’utiliser des composants économes en énergie. Il existe bien sûr même quelques mini PC prêts pour le jeu, mais la plupart de la sélection est destinée à un usage domestique moins exigeant. Et c’est le type de produit que nous avons aujourd’hui avec l’ACEMAGIC AD15, qui bénéficie en plus d’une réduction de prix massive.

L’ACEMAGIC AD15 conserve un design professionnel au premier coup d’œil et on ne le confondrait pas avec un modèle de jeu. Pas de LED voyantes, pas de courbes ou de formes extravagantes, mais cela peut bien sûr être une bonne chose. Car avec un design plutôt conservateur, vous pouvez facilement l’utiliser comme PC de bureau ou HTPC pour votre salon. Aucune inquiétude à avoir quant à son intégration. Tout est bien entendu assez compact et le mini PC offre des dimensions de 7,2 x 5,9 x 2,97 pouces et un poids de seulement 3,8 livres.

Des caractéristiques solides à petit prix

Mais cela n’indique pas pour autant un négligement des caractéristiques. L’ordinateur est bien équipé du processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération. Il est associé à 16 Go de RAM DDR4 et à un disque SSD de 512 Go. Et même le jeu de base détendu sur la carte graphique Intel UHD n’est pas exclu. Vous pouvez également facilement étendre le stockage grâce à l’emplacement libre de 2,5″. Les options de connectivité sont également un point fort de l’appareil. Deux ports HDMI, un port USB Type-C 3.0, un Ethernet Gigabit ou le Wi-Fi 6 sont tous à votre disposition. Et bien sûr, le système d’exploitation Windows 11 est préinstallé pour plus de commodité.

Un mini PC aussi bien équipé n’a pas besoin d’être cher. Car en ce moment, vous pouvez facilement économiser 200 dollars grâce au coupon de réduction interne d’Amazon. Et avec notre code de réduction spécial « Netcost-security.fr », vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 5%. Ce qui ramène le prix de l’ACEMAGIC AD15 à seulement 369,99 dollars. Et l’offre promotionnelle est valable du 18 août à 6h00 PT au 30 septembre à 23h59 PT. Une véritable affaire pour un mini PC aussi pratique, n’est-ce pas ?

