Avec cette IA gratuite, vous n’aurez plus à écouter les messages WhatsApp sur votre Xiaomi : elle les convertit en texte sans effort.

Allons le reconnaître une fois pour toutes. Ils sont pratiques lorsque nous voulons les envoyer, mais extrêmement ennuyeux lorsque nous les recevons. Nous parlons des messages audio de WhatsApp qui nous obligent à arrêter ce que nous faisons, mettre la musique en pause, mettre en pause le film ou le jeu vidéo en cours pour pouvoir les écouter. Mais ils sont là et ne vont plus disparaître, bien que nous puissions faire quelque chose pour atténuer un peu cette gêne : les transcrire en texte. Lire est moins absorbant que d’écouter, car nous pouvons le faire par parties et même dans des environnements bruyants.

C’est pourquoi nous voulons vous parler de LuzIA, une intelligence artificielle qui peut s’intégrer dans l’application WhatsApp de votre téléphone Xiaomi et qui va nous aider à résoudre ce problème de manière extrêmement simple. Nous allons utiliser l’IA à notre avantage et laisser LuzIA se charger d’écouter l’audio pour nous et de nous renvoyer un texte. Cet ami ou parent si ennuyeux qui ne cesse de vous envoyer des messages audio ? Qu’il soit supporté par l’IA.

Laissez LuzIA écouter les messages pour vous

Pour ceux qui ne la connaissent pas, LuzIA est un chatbot qui fonctionne de manière assez similaire à ChatGPT, sauf que dans ce cas, il fonctionne comme s’il s’agissait d’un contact WhatsApp.

En réalité, la façon de pouvoir l’installer sur notre téléphone est assez simple, car nous devrons simplement accéder à son site web et cliquer sur la section « Essayez maintenant ». Cela ouvrira une nouvelle conversation dans l’application de WhatsApp qui nous permettra d’interagir avec cette intelligence sans aucune limitation ou paiement préalable.

Envoyez les messages audio à la conversation de LuzIA et laissez-la les transcrire pour vous

Parmi ses principales caractéristiques, nous pouvons trouver la génération d’images par IA en fournissant simplement quelques indications, la création de textes de la même manière que d’autres intelligences comme ChatGPT et la transcription rapide et précise des audios en texte.

En réalité, la façon d’utiliser cet outil est extrêmement facile et accessible à presque tout le monde. Pour ce faire, il suffit de transférer tout audio envoyé par un contact à la conversation de LuzIA. En quelques secondes, nous aurons cette transcription sur nos écrans, et avec une précision vraiment surprenante.

Cela peut nous sauver dans des situations où nous n’avons pas la possibilité de reproduire un audio avec un volume suffisamment fort pour l’entendre clairement. En réalité, nous pensons que c’est une option fantastique et elle est également complètement gratuite (pour l’instant), ce qui est très intéressant.

Plus d’informations | LuzIA

