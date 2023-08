Moins de 200 euros : ces 3 téléphones sont ma meilleure recommandation

Quel que soit l’un de ces 3 dispositifs, c’est un choix sûr, vous ne pouvez pas vous tromper si vous recherchez quelque chose de bon, de beau et économique.

De nos jours, on peut trouver des smartphones plus qu’intéressants pour moins de 200 euros, vous n’avez pas à vider votre compte en banque si vous voulez un nouveau téléphone portable qui tienne la route. La bonne relation qualité-prix de certains terminaux nous permet de les utiliser pendant des années sans que leur niveau ne diminue, et c’est génial.

Voici 3 excellents téléphones portables que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros sur Amazon. Vous n’aurez pas à vous compliquer la vie et si vous êtes utilisateur Prime, vous les recevrez chez vous sans attente ni frais supplémentaires. Nous vous expliquerons toutes leurs caractéristiques et pourquoi ce sont des options que vous devriez au moins envisager si vous recherchez quelque chose de bon, de beau et à un prix abordable.

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G

Le smartphone de Xiaomi arrive avec un design agréable et un écran OLED qui déborde de couleurs. Il frôle les 6,7 pouces et se déplace avec une grande fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est un bon écran que vous pourrez exploiter avec votre contenu préféré.

Le cerveau de ce smartphone est l’une des dernières créations de Qualcomm, le Snapdragon 4 Gen 1. Faites-lui confiance sans crainte, il s’occupera de tout pour que tout fonctionne comme il se doit. Notre premier protagoniste intègre également un triple appareil photo arrière et une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran OLED de 6,67 pouces, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

3 appareils photo

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

POCO M5

POCO M5

Nous continuons avec un autre téléphone portable de Xiaomi, en l’occurrence l’un des membres de la famille POCO. Son design coloré est un peu plus audacieux et son écran est plus compact, avec 6,58 pouces, une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De même, c’est un écran très agréable à utiliser.

Son dos accrocheur abrite 3 capteurs que vous pourrez exploiter n’importe où, libérez votre photographe intérieur. Il intègre également une batterie de 5 000 mAh qui durera des heures et des heures. Que pouvez-vous demander de plus à ce prix-là ?

MediaTek Helio G99

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,58 pouces, résolution Full HD+ et 90 Hz

3 appareils photo arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

realme C55

realme C55

Nous terminons cette petite sélection avec l’un des téléphones portables de realme, un appareil qui a tout ce dont vous avez besoin pour performer. En plus d’un design accrocheur, ce téléphone chinois intègre un grand écran IPS de 6,72 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous sa coque, se trouve le Helio G88, un processeur assez performant avec lequel vous ne manquerez de rien. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intéressants, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh sur laquelle vous pouvez compter. Nous n’oublions pas ses 2 appareils photo arrière, malgré leur prix ajusté, ils font un travail plus que correct.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,72 pouces FHD+ et 90 Hz

2 appareils photo arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W

Prise jack 3,5 mm, NFC

