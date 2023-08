Trouve sa moto volée grâce à un AirTag… mais la police refuse de l’aider à la récupérer

L’AirTag caché sous la selle de sa moto l’aide à la retrouver, mais il ne peut pas la récupérer.

De nombreuses histoires nous parviennent avec comme protagoniste principal un AirTag d’Apple. Comme par exemple celle d’un homme qui a retrouvé sa valise perdue par la compagnie aérienne ou celle d’une femme qui a réussi à changer l’issue de son vélo volé grâce à cette petite balise GPS dissimulée dessus.

Cette fois-ci, nous devons nous rendre à Chicago, où un homme s’est fait voler sa moto et a pu savoir exactement où elle se trouvait grâce à l’AirTag caché sous la selle. Cependant, la police refuse de l’aider à la récupérer car elle ne pourrait intervenir que si la moto était à l’extérieur.

On lui vole la moto, il la retrouve, mais il ne peut pas la récupérer

Malgré le fait de connaître l’emplacement de sa moto volée, la police ne peut pas l’aider car celle-ci n’est pas à l’extérieur, plus précisément, un garage l’empêche de récupérer la moto qui lui a été volée. L’une des seules options est de faire une réclamation auprès de son assurance en affirmant que sa moto a été volée et qu’il en ignore l’emplacement.

L’homme de 36 ans a parlé au média NBC Chicago et a déclaré qu’après avoir entendu parler de l’augmentation des vols de véhicules dans la ville, il a placé un AirTag d’Apple sous la selle de sa moto. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il allait être victime d’un vol et encore moins qu’il ne pourrait pas récupérer sa moto même en connaissant l’emplacement exact.

La victime a également déclaré que la police lui a informé de la possibilité de demander un mandat de perquisition étant donné qu’il y a une localisation GPS exacte du véhicule volé. Cependant, pour pouvoir obtenir ce mandat de perquisition, il faudrait que ce soit un cas de force majeure, il est donc possible qu’ils n’y parviennent pas.

Bien que pour le moment le dénouement de cette moto volée ne s’annonce pas très favorable, l’efficacité des AirTags d’Apple grâce à leur technologie Ultra Wideband est mise en évidence, permettant de retracer le chemin exact jusqu’à l’objet perdu ou volé avec une précision étonnante.

