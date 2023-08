Cet climatiseur portable est l’une des meilleures inventions de l’année

L’air conditionné de ZY.Hyisinn a été financé par le crowdfunding.

Ce climatiseur portable est l’une des meilleures inventions de l’année

Pour profiter de l’été, il est essentiel d’avoir l’air conditionné. Généralement, nous ne l’avons qu’à la maison, pas lorsque nous allons à un festival ou faisons du camping. Heureusement, la société ZY.Hyisinn a conçu un nouvel air conditionné portable qui nous protégera de la chaleur où que nous soyons. Il ressemble à une glacière de plage, mais c’est bien mieux que ça.

Confortable, efficace et capable de fonctionner pendant 600 heures consécutives

L’un des principaux avantages de ce modèle est sa portabilité. Il ne pèse que 5,4 kilos, ce qui le rend maniable. De plus, en tant qu’air conditionné portable, il n’a besoin d’aucune installation. Nous pouvons l’emporter partout où nous voulons, en le transportant par sa poignée. Son design est sobre mais élégant, loin des autres climatiseurs portables plus grands, comme le dernier de Xiaomi, bien qu’il ressemble à une glacière de plage en raison de sa forme carrée et de la poignée mentionnée précédemment.

Cependant, ce n’est pas seulement un appareil facile à utiliser, il est également très efficace. Si nous voulons l’activer, il suffit de le brancher sur le secteur ou sur la prise 12V d’une voiture ou d’une caravane. Une fois connecté, il peut fonctionner pendant 600 heures consécutives, grâce au compresseur à vitesse variable conçu par Panasonic qu’il intègre. Sa consommation est de 200 watts. Il peut refroidir une pièce de 8 mètres carrés, grâce à sa capacité de refroidissement de 1800 BTU.

Le seul inconvénient de cet appareil est qu’il expulse l’air chaud par l’arrière, il est donc conseillé d’utiliser un tuyau de ventilation placé à la fenêtre ou à l’extérieur de la pièce pour qu’il ne réchauffe pas la même pièce qu’il refroidit. Par ailleurs, il dispose de sorties d’eau pour faciliter la condensation. Si vous vous inquiétez du bruit, sachez qu’il émet un bruit de 49 décibels.

Le nouveau projet de ZY.Hyisinn a été financé par le crowdfunding sur le site web Indiegogo. Il a actuellement rassemblé près de 28 000 euros, sur un objectif initial de 5 523. En ce qui concerne ce qui est le plus important, le prix de lancement, il sera vendu sur le marché pour 599 dollars. Ce n’est pas un chiffre bas ; en réalité, il est supérieur au prix habituel de ces appareils, mais cela compense en raison de ses performances puissantes.

