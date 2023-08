La boutique en ligne de la Xbox 360 fermera en 2024 : voici tous les détails que vous devez savoir.

Les jeux que vous avez déjà achetés pourront continuer à être joués et vous pourrez en acheter d’autres sur Xbox One et Series X|S.

La boutique numérique de la Xbox 360 fermera en 2024

Comme vous le savez déjà, hier une de ces nouvelles qui nous fait sentir un peu plus vieux et qui génère un peu de nostalgie a été annoncée. Plus précisément, nous parlons de l’annonce de Microsoft, dans laquelle ils ont confirmé que la boutique numérique de la Xbox 360 touchait à sa fin. Cependant, il est important de mentionner que cette fermeture ne devrait pas être un grand drame pour les utilisateurs de Xbox, et nous vous expliquerons pourquoi.

La fermeture de la boutique de la Xbox 360 indique qu’à partir de ce moment-là, il ne sera plus possible d’acheter de jeux numériques depuis la console, ainsi que tout DLC et autre contenu supplémentaire. De plus, les applications vidéo et télévision cesseront également de fonctionner sur la Xbox 360 à partir de ce moment-là. Cependant, comme nous l’avons déjà dit, tout n’est pas de mauvaises nouvelles.

La fin de la boutique numérique de la Xbox 360 est proche

La fermeture de la boutique mentionnée aura lieu l’année prochaine, plus précisément le 29 juillet 2024, mais heureusement nous connaissons déjà tous les détails. À partir de ce jour-là, il ne sera plus possible d’acheter aucun produit sur la Xbox 360, mais il sera toujours possible de jouer à tous les jeux achetés sur la plateforme, ainsi que d’acheter des titres de la Xbox 360 depuis les boutiques de la Xbox One et de la Series X|S, et depuis la page officielle de la boutique Microsoft, car beaucoup de ces titres bénéficient de la rétrocompatibilité tant acclamée.

De plus, il est important de mentionner qu’ils ont également confirmé que les titres de la Xbox 360 continueront à disposer de fonctions en ligne à jamais, du moins tant que les éditeurs de chaque jeu souhaitent maintenir leurs serveurs. Par conséquent, que ce soit sur Xbox 360 ou sur l’une des deux plateformes les plus récentes, la fermeture n’affectera pas les propositions multijoueurs. En réalité, les sauvegardes dans le cloud ne seront pas non plus affectées (fonction qui restera disponible après la fermeture de la boutique) des jeux classiques.

En dehors de la nouvelle originale, le média VGC a fait des recherches et a partagé que plusieurs jeux Xbox 360 seront affectés par cette fermeture de la boutique de la console mentionnée, car beaucoup d’entre eux ne sont pas rétrocompatibles sur Xbox One et la Series X|S. Par conséquent, à moins que vous n’ayez une Xbox 360 et que vous possédiez certains de ces titres, plus de 220 jeux ne pourront pas être appréciés sur les consoles de génération actuelle.

Plus de 220 jeux numériques disparaîtront après la fermeture de la Xbox 360, mais beaucoup d’entre eux, qui ont des versions améliorées pour la Xbox One, pourront toujours être achetés, comme c’est le cas de Bastion ou Resident Evil Revelations 2. En d’autres termes, les versions originales de la Xbox 360, que vous ne pourrez pas obtenir, ne seront plus disponibles à partir du 29 juillet 2024. Vous pouvez accéder au lien qui vous dirigera vers la publication de VGC pour connaître la liste des jeux affectés, où ils révèlent l’identité de ces jeux vidéo.

