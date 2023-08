Google lance le Centre de Transparence, une nouvelle façon de contrôler vos données personnelles.

Google a lancé une nouvelle plateforme où il partage des informations sur les politiques d’utilisation et de confidentialité de ses produits et services.

Le Centre de Transparence de Google regroupe toutes les informations nécessaires sur la confidentialité, les politiques de service et plus encore

Google veut vous montrer qu’il prend au sérieux la confidentialité de ses utilisateurs, c’est pourquoi il a lancé une nouvelle plateforme, le Centre de Transparence, qui permettra à tous les utilisateurs de ses services et produits de connaître toutes les informations nécessaires sur les conditions d’utilisation, les politiques de confidentialité, le traitement des données et bien plus encore.

Selon l’entreprise, ce service rassemble toutes les ressources et politiques actuellement existantes et offre un accès facile à toutes les informations que tout utilisateur pourrait avoir besoin de connaître.

Utilisation du nouveau Centre de Transparence de Google

En plus de regrouper l’accès aux différentes politiques de service des plateformes et produits de son catalogue, Google permet également de consulter le processus de développement de ces politiques pour chacune de ses plateformes à partir du Centre de Transparence.

Il est également possible d’accéder à une section permettant de signaler du contenu dangereux ou nuisible qui pourrait apparaître dans l’un des services de l’entreprise.

« Le premier pas pour atteindre notre mission de rendre l’information universellement accessible et utile est d’assurer la sécurité de nos produits. Le Centre de Transparence permet de comprendre les politiques qui protègent les utilisateurs contre le contenu préjudiciable ou abusif, ainsi que des informations sur la façon dont nous développons et appliquons ces politiques. »

Google souhaite également publier fréquemment des rapports de transparence sur ce nouveau Centre. L’entreprise produit ce type de rapports depuis plus de dix ans, et maintenant, enfin, il y aura un endroit où tout utilisateur pourra les consulter de manière simple et rapide.

Toute personne peut accéder au Centre de Transparence de Google, même sans avoir de compte Gmail. Une fois à l’intérieur, il sera possible de consulter toutes les informations partagées par Google concernant ses politiques de confidentialité, l’accès à l’information, la modération, les pratiques de sécurité et bien plus encore.

