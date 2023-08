Samsung prépare un grand changement dans la conception des Galaxy S24 et S24+

Nouveaux rumeurs nous donnent de nouvelles pistes sur la conception des prochains Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Les futurs Samsung Galaxy S24 pourraient ressembler beaucoup à ce Meizu 20

Petit à petit, nous en apprenons de plus en plus sur les nouveaux Samsung Galaxy S24. Récemment, nous avons pu découvrir de nouvelles informations sur leurs écrans et sur le système de caméras de la version « Ultra ». Maintenant, de nouvelles rumeurs ont émergé pour nous donner des pistes liées à la conception des Galaxy S24 et Galaxy S24+.

L’information a été partagée par le célèbre « leaker » d’origine chinoise Ice Universe via son profil Twitter, où il a révélé les changements que Samsung aurait apportés à la conception de la nouvelle génération de smartphones.

Les Galaxy S24 opteraient pour un design plus « rectiligne » sur leurs côtés

Dans sa publication sur le réseau social X, Ice Universe suggère que les changements les plus importants auraient été apportés à la structure intermédiaire des Galaxy S24 et S24+. Il indique que Samsung a décidé de la rendre plus droite, similaire à celle que l’on peut trouver sur les derniers modèles d’iPhone. Il va même jusqu’à comparer la conception des nouveaux Galaxy S24 à celle du Meizu 20, le smartphone d’origine chinoise sur la photo qui accompagne cet article.

Breaking

Le design de la structure intermédiaire du S24 et du S24+ a changé, et il est devenu un design de structure verticale similaire à l’iPhone. La photo montre le Meizu 20, qui ressemble probablement à ça. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 18 août 2023

Avec les Samsung Galaxy S22 et S23, Samsung a progressivement réduit la courbure présente dans la structure entourant le corps de l’appareil, mais la génération actuelle est encore loin d’atteindre un design aussi plat que celui des iPhone 14 ou du Meizu 20. Cela pourrait changer avec la prochaine génération, dont l’arrivée est prévue pour les premiers mois de 2024.

Il ne semble pas que ce changement s’applique également au Galaxy S24 Ultra, car c’est le seul modèle des trois qui intégrerait un écran courbé sur ses côtés, et il serait difficile de combiner un écran courbé avec une coque lisse de manière convaincante.

Quoi qu’il en soit, à ce jour, nous n’avons toujours pas de rendus ou d’images du design des nouveaux appareils qui nous permettent de jeter un coup d’œil à leurs nouveautés. Mais compte tenu de la fréquence à laquelle des données sur ce trio de smartphones apparaissent, je crains que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps pour pouvoir voir leur apparence avec tous les détails.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :