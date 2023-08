Ces prises « magiques » ne coûtent que 10 euros et transformeront n’importe quel appareil en un dispositif intelligent.

Grâce à ces petits, vous pourrez transformer complètement votre maison sans vous compliquer la vie.

L’une des prises Tapo.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe de petites prises avec lesquelles vous pouvez transformer n’importe quel appareil en dispositif intelligent. Si vous cherchez un bon moyen de construire votre maison connectée, les prises de Tapo sont l’une des meilleures options. Vous pouvez les obtenir pour moins de 11 euros l’unité si vous achetez un pack de 2.

Comme vous le savez déjà, l’adhésion à Amazon Prime vous assure une livraison rapide et totalement gratuite, mais ce n’est pas tout. Vous aurez également accès à Prime Video, la plateforme de séries et de films en streaming. Revenons à nos vedettes, nous vous expliquerons pourquoi de petites prises TP-Link peuvent changer votre maison pour toujours.

TP-Link Tapo P100 (pack de 2)

Un avant et un après pour votre maison

Tout ce que vous avez à faire pour commencer à profiter de nos choix est de les brancher et de télécharger l’application TP-Link. Après une configuration simple, ils seront associés à l’application et auront accès à votre réseau WiFi, ce qui est essentiel pour qu’ils puissent faire leur magie. Dès ce moment, n’importe quel appareil que vous connectez prendra vie.

Cette vieille lampe, la cafetière ou même le grille-pain, n’importe quel appareil obsolète prendra vie. Vous pourrez l’allumer et l’éteindre depuis l’application, ainsi que le programmer pour le faire automatiquement à certaines heures. Cependant, si vous voulez exploiter pleinement ces prises, vous avez besoin d’une enceinte avec Alexa.

Si vous avez l’une des enceintes Amazon, comme le Echo Dot 5, il vous suffit d’invoquer Alexa pour prendre le contrôle. Vous pouvez l’acheter dès maintenant pour 64,99 euros, mais sachez qu’il s’agit du modèle de dernière génération. Cependant, si vous le surveillez, vous pourriez le trouver en promotion dans quelques jours.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, ces prises curieuses peuvent vous aider à construire une maison intelligente pour moins que ce que vous attendez. Vous n’avez pas à vous compliquer la vie, ni à vider votre compte en banque. Avec ces petites prises, une enceinte intelligente et un peu d’organisation, vous pourrez tout contrôler uniquement avec votre voix.

