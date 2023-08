Samples commence à arriver sur YouTube Music : découvrez de nouvelles chansons dans le style de TikTok.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Samples, la nouvelle fonctionnalité de YouTube Music qui vous recommande de la nouvelle musique à travers des vidéos courtes.

YouTube Music annonce Samples, une nouvelle façon de découvrir de la nouvelle musique dans le pur style de TikTok

De nos jours, vous disposez d’une grande variété de plateformes de streaming musical, car vous avez quelques alternatives valables à Spotify comme Amazon Music, Apple Music, Tidal ou YouTube Music. En ce qui concerne le service musical de Google, depuis Mountain View, ils n’ont cessé d’améliorer YouTube Music au cours des derniers mois avec de nouvelles fonctionnalités telles que le téléchargement automatique des chansons que vous avez récemment jouées ou la possibilité de créer votre propre station de radio avec votre musique préférée.

Eh bien, Google vient de confirmer [via le blog officiel de YouTube] que YouTube Music vient d’être mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Samples », grâce à laquelle vous pourrez découvrir de nouvelles chansons à travers des clips vidéo dans le style de TikTok.

Découvrez de la musique nouvelle sur YouTube Music grâce à « Samples »

Google vient de mettre en place un nouvel onglet dans l’application YouTube Music appelé « Samples », un flux personnalisé qui vous montrera des vidéos courtes sans publicité de chansons qui pourraient vous plaire, car « il explorera les profondeurs et l’étendue de la bibliothèque de YouTube Music pour qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau à écouter, que ce soit la dernière sortie d’un artiste prometteur ou une chanson oubliée d’un artiste hérité que nous pensons sincèrement que vous aimeriez ».

Une fois que vous accédez à cet nouvel onglet, vous pouvez faire défiler les différentes vidéos recommandées par l’application en faisant glisser vers le haut comme sur TikTok et à l’intérieur de chaque vidéo, vous pouvez facilement ajouter la chanson en question à votre bibliothèque YouTube Music, créer une nouvelle playlist ou démarrer une station de radio.

De plus, « Samples » vous permet de regarder le clip complet, d’accéder à la page de l’album sur YouTube Music et même d’utiliser la chanson pour créer un « Short » sur YouTube.

Ainsi, dès aujourd’hui, vous avez une manière originale et divertissante de découvrir de nouvelles chansons et artistes sur YouTube Music, une application de streaming musical de plus en plus complète et fonctionnelle.

