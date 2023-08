Ces écouteurs Bluetooth à réduction de bruit de Soundcore bénéficient d’une réduction de 40 euros sur leur prix

Les Soundcore Space Q45 sont les écouteurs qui sont à l’honneur dans cette nouvelle offre sur Amazon.

Les écouteurs Soundcore Space Q45 sont en promotion de 40 euros sur Amazon

Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, il n’est vraiment pas facile de sélectionner des écouteurs qui correspondent à ce que nous recherchons et qui ne nous coûtent pas les yeux de la tête. Évidemment, si vous recherchez de bonnes performances ou de grandes fonctionnalités, vous devrez payer un montant plus élevé, mais cela n’indique pas que ce n’est pas raisonnable dans ce qu’est la qualité des écouteurs, tels que ceux que nous vous proposons dans cet article.

En particulier, nous avons entre nos mains les écouteurs Bluetooth Soundcore Space Q45, qui sont dotés d’une réduction de bruit et maintenant à prix réduit sur Amazon. Habituellement, ces écouteurs ont un prix de 149,99 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, ce qui est sans aucun doute un prix élevé, mais raisonnable si l’on considère les caractéristiques de ces écouteurs. Eh bien, maintenant ces écouteurs ont une réduction de 27% sur Amazon, où vous pouvez profiter de leur livraison rapide et gratuite, à condition d’être client d’Amazon Prime.

Soundcore Space Q45

Les écouteurs Soundcore Space Q45 sont en promotion de 40 euros sur leur prix

Par conséquent, si ces écouteurs ont un prix recommandé de 149,99 euros et qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 27%, les Soundcore Space Q45 sont au prix de 109,99 euros sur Amazon. De plus, vous pouvez les obtenir dans l’une de leurs trois couleurs disponibles (blanc, noir ou bleu), car la réduction de 40 euros est disponible sur tous leurs modèles. Si vous hésitez encore, il peut être utile de savoir que ces écouteurs ont une évaluation de 4,5 étoiles sur Amazon.

Les Soundcore Space Q45 d’Anker sont des écouteurs sans fil de type serre-tête, circum-auraux et avec un excellent rapport qualité-prix. En plus de leur design remarquable, nous devons parler de leur réduction de bruit active, qui est adaptative et peut éliminer jusqu’à 98% du bruit extérieur, du moins c’est ce que prétend la marque. Pour accomplir cette tâche, ils sont équipés de 4 microphones capables d’offrir jusqu’à 5 niveaux différents de réduction.

D’autre part, ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 40 mm, sont compatibles avec le codec LDAC sur les appareils Android et bénéficient de la certification Hi-Res et Hi-Res sans fil. De plus, grâce à leur application pour Android et iOS, ils peuvent être égalisés selon les préférences de l’utilisateur. Parmi leurs caractéristiques, nous pouvons également mentionner qu’ils sont pliables, ce qui facilite leur transport partout, ils ont des commandes gestuelles et le Bluetooth 5.3. En termes d’autonomie, les Soundcore Space Q45 offrent jusqu’à 50 heures de lecture avec la réduction active et jusqu’à 65 heures sans la réduction active, sans oublier qu’ils sont dotés d’une charge rapide.

Soundcore Space Q45

Pour conclure, n’oubliez pas que ces Soundcore Space Q45 sont actuellement au prix de 109,99 euros sur Amazon, où vous pouvez les obtenir avec cette réduction et une livraison rapide, les recevant dès demain, et gratuitement.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :