À l’époque, il a conçu l’algorithme d’Instagram, maintenant OpenAI vient d’acheter sa compagnie

Globall Illumination a déjà travaillé avec Instagram, YouTube ou Google.

OpenAI est la créatrice de ChatGPT

OpenAI a acheté Global Illumination. La créatrice de ChatGPT a acquis une entreprise spécialisée dans la création d’infrastructures d’intelligence artificielle. Il s’agit d’une start-up basée à New York qui avait déjà travaillé avec Instagram pour concevoir son flux, ses histoires et IGTV. L’objectif de l’acquisition est de développer des outils pour améliorer les IA de OpenAI

Global Illumination est l’une des sociétés les plus prometteuses

Les chiffres exacts de l’acquisition sont inconnus, mais c’est la première acquisition publique réalisée par OpenAI en 7 ans d’existence. L’entreprise est née en tant qu’organisation à but non lucratif, mais l’entrée d’investissements de Microsoft et de capitaux-risque a poussé OpenAI à rechercher une plus grande rentabilité économique. Cela a conduit à l’acquisition de Global Illumination pour renforcer ses propres produits.

Malgré sa crise d’utilisateurs, OpenAI est leader dans le secteur de l’intelligence artificielle, mais de plus en plus d’entreprises s’y lancent. Cela, ajouté aux investissements en capital, la pousse à améliorer ses performances pour ne pas être laissée pour compte. L’une de ses créations les plus notables est ChatGPT-4, la dernière version du chatbot, capable de traiter des images. Si vous voulez l’utiliser gratuitement, nous vous expliquons comment le faire ici.

Global Illumination n’a que 3 ans d’existence, mais elle a déjà travaillé avec les entreprises les plus importantes du secteur technologique. En plus de travailler avec Instagram pour améliorer la conception de son flux ou l’utilisation de ses histoires, elle a également collaboré avec Facebook, Pixar, Google ou YouTube. C’est une petite entreprise jeune, mais qui a beaucoup de potentiel.

Une des dernières créations de la start-up américaine est Biomas. Il s’agit d’un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne (MMORPG), à la manière de Minecraft, mais qui se joue directement depuis un navigateur Internet, sans nécessité de le télécharger. Il ne semble pas qu’OpenAI soit très intéressée par les jeux vidéo, mais plutôt par la technologie avec laquelle Biomas et ses autres créations ont été conçues.

Nous devrons attendre pour voir comment se déroule leur coopération. Nous ne savons pas quel degré d’indépendance ou d’autonomie Global Illumination aura au sein de OpenAI. Cette dernière s’est contentée de publier un commentaire sur son blog révélant l’acquisition. Ils y mettent en avant leur expérience dans la conception de produits pour Instagram, Facebook ou Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :