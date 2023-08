Le premier téléphone pliable de OnePlus pourrait être retardé en raison du conflit entre OPPO et Nokia.

Un différend sur les brevets entre OPPO et Nokia est la principale raison du retard du OnePlus Open, en plus du changement de fournisseur d’écrans de dernière minute.

Image du OnePlus Open.

Cela fait des mois que nous savons que OnePlus travaille sur son premier téléphone pliable. Le nom de l’appareil, OnePlus Open, a été confirmé avec l’arrivée de la nouvelle famille Galaxy Z. Peu de temps après, nous avons appris que sa date de présentation, fixée au 29 août prochain, serait reportée en raison de changements avec le fournisseur d’écrans pour ces téléphones.

Selon de nouvelles informations publiées dans Android Authority, il y a eu un nouveau retard dans sa date de lancement, qui semble être dû à un différend juridique entre Nokia et OPPO, en plus du changement de fournisseurs d’écran.

Un différend sur les brevets, la principale raison du retard

Selon le tipster Yogesh Brar, le OnePlus Open ne sera pas disponible avant fin septembre ou début octobre à cause du litige sur les brevets en cours entre OPPO et Nokia. Les deux sociétés sont en litige depuis 2021, après que les termes de l’accord de licence entre les deux fabricants n’aient pas pu être renouvelés. Pour la même raison, OPPO a dû suspendre les ventes de ses appareils et de OnePlus en Allemagne.

Le mois dernier, Nokia a remporté un procès en Inde contre la marque chinoise pour la même affaire. Le jugement a obligé OPPO à payer une redevance de licence aux Finlandais pour les téléphones vendus sur le sous-continent asiatique. Maintenant, avec le OnePlus Open qui se profile à l’horizon, il est possible que les deux sociétés parviennent à un accord à l’amiable pour permettre la commercialisation du téléphone pliable sans problèmes.

Entre-temps, selon le média, OnePlus n’a pas dit grand-chose à propos du OnePlus Open après avoir confirmé son nom lors de la présentation des nouveaux pliables de Samsung.

Comme d’habitude, il faudra attendre une confirmation officielle de l’entreprise, mais compte tenu du fait que nous sommes déjà à la fin août et que les nouveaux iPhone 15 seront lancés en septembre, il est logique que le OnePlus Open n’arrive pas avant octobre.

