Bonne nouvelle pour les plus courageux : deux des smartphones les plus puissants de Xiaomi en 2023 rejoignent le programme bêta d’Android 14 et sont désormais éligibles à la mise à jour.

La dernière version du système d’exploitation de Google, Android 14, continue de progresser jusqu’à sa sortie finale pour tous les utilisateurs, probablement entre la fin du mois d’août et le mois de septembre prochain. Pendant ce temps, avec la cinquième version bêta déjà en circulation, Xiaomi a décidé de faire plaisir aux utilisateurs les plus aventureux de sa communauté.

La marque chinoise a ajouté deux des meilleurs téléphones de son catalogue en 2023 au programme bêta d’Android 14, et tous deux peuvent désormais rejoindre et télécharger Android 14 Beta 5. Il s’agit du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro. Logiquement, rejoindre un programme bêta comporte des risques car il s’agit d’une version du système encore à améliorer et qui peut comporter des erreurs. Avertissement préalable.

Android 14 Beta 5 pour Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro

Comme c’est souvent le cas dans ces situations, l’adhésion des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro au programme bêta d’Android 14 a commencé en Chine. Il s’agit d’une version bêta limitée à laquelle tous les utilisateurs ne peuvent pas accéder immédiatement, car la société agit comme un filtre pour contrôler l’expérience et l’évolution du développement. N’oublions pas que rejoindre Android 14 concerne non seulement le système lui-même, mais aussi la nécessité d’avoir le passeport pour MIUI 15.

On peut s’attendre à ce que ce programme bêta s’ouvre bientôt aux utilisateurs d’autres pays à mesure que les tests d’Android 14 parviennent à la ROM mondiale de MIUI. En attendant, nous devrons attendre pour voir l’évolution des différents tests dans le pays d’origine de la marque. Xiaomi lui-même prévient que rejoindre ce programme peut entraîner la réception d’une ROM avec des erreurs potentielles pouvant affecter l’expérience des utilisateurs, il recommande donc d’être prudent.

De même, Xiaomi recommande également de sauvegarder le système d’exploitation et les données de l’utilisateur avant de mettre à jour vers la bêta 5 d’Android 14, au cas où quelque chose se produirait. Nous verrons comment ce programme évolue et si finalement la version globale de ce programme bêta arrivera avant que Google ne libère Android 14 pour tous les appareils compatibles sur le marché.

