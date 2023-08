Confortables, avec un son exceptionnel et une autonomie de 20 heures : ces écouteurs Sony touchent le fond et nous les adorons.

En plus de leur chute à un prix historiquement bas, nous vous recommandons ces écouteurs pour leur confort, leur excellente qualité sonore et leur grande autonomie.

Lors de l’achat de ces écouteurs sans fil Sony, vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs, comme ce magnifique ton lavande.

Le catalogue d’écouteurs sans fil de Sony comprend des options plus connues, telles que les Sony WF-1000XM5, ainsi que d’autres moins populaires qui méritent également d’être envisagées. Plus précisément, nous voulons vous recommander les Sony WF-C700N, un excellent choix si vous recherchez des écouteurs de qualité à moins de 100 euros. Oui, nous savons que leur prix de vente recommandé est de 129,99 euros, mais ils sont maintenant en vente à 89 euros sur Amazon et atteignent leur prix minimum historique.

Cette bonne remise s’applique à toutes les couleurs dans lesquelles ces Sony WF-C700N sont disponibles, vous pouvez donc choisir entre le noir, le lavande – photo ci-dessus -, le menthe verte et le blanc. Si vous avez Amazon Prime, vous économisez ces 40 euros ainsi que les frais d’expédition, qui n’arriveront que dans un jour. Ces écouteurs Bluetooth tombent également à 89 euros chez MediaMarkt, tandis que chez PcComponentes et Ebay, ils restent à 99 euros.

Nous vous recommandons les Sony WF-C700N non seulement en raison de leur baisse de prix, mais aussi parce que nous les avons testés et nous les adorons. Ils sont très confortables et légers, offrent une excellente qualité sonore, une annulation active du bruit et une autonomie pouvant atteindre 20 heures. En bref, ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

Achetez les Sony WF-C700N à leur prix historiquement bas

Les Sony WF-C700N ne sont pas des écouteurs révolutionnaires en termes de design, mais ils se distinguent par leur excellente note en termes de confort et de légèreté. Une fois que vous avez choisi l’embout qui convient le mieux à votre oreille, vous obtiendrez une excellente fixation sûre et agréable, même lorsque vous les utilisez pendant des heures. La même chose peut être dite du boîtier de chargement, de taille compacte, qui peut facilement tenir dans n’importe quelle poche. Attention, vous pouvez utiliser les écouteurs à l’extérieur ou pour faire du sport car ils sont résistants aux éclaboussures.

Passons à l’essentiel : est-ce que ces Sony s’écoutent bien ? Selon notre expérience, ils s’écoutent mieux que bien et offrent une très bonne qualité sonore. Les haut-parleurs de 5 millimètres situés à l’intérieur offrent un son clair et puissant qui ne sature pas, ce qui fait des Sony WF-C700N une très bonne option pour écouter de la musique et des podcasts, regarder des vidéos ou jouer.

Un autre aspect à souligner est la bonne performance de l’annulation active du bruit, qui parvient à bloquer efficacement les bruits extérieurs. Les écouteurs disposent également d’un bon mode de transparence, ce qui vous permet de participer à des conversations sans avoir à les retirer. Le changement entre les différents modes, le contrôle de la lecture et d’autres actions peuvent être effectués directement avec les boutons physiques présents sur chaque écouteur.

Bien sûr, vous pouvez également le faire via l’application Sony Headphones sur votre téléphone portable, qui vous offre des options de configuration intéressantes. Gardez à l’esprit que les Sony WF-C700N sont compatibles avec les téléphones Android et iOS, les ordinateurs, les tablettes et en général un large éventail de dispositifs. Grâce à la fonction de couplage rapide de Google, il est extrêmement facile de les connecter à des appareils Android.

➡️ Voir l’offre Sony WF-C700N

Terminons en parlant de l’autonomie, qui obtient également une bonne note. Si vous utilisez l’annulation, vous pourrez les utiliser pendant 7,5 heures d’affilée et 15 heures au total avec l’étui de charge. Si vous vous passez de l’annulation, l’autonomie sera de 10 heures d’affilée et de 20 heures au total avec l’étui de charge. Si vous avez besoin d’une charge rapide avant de quitter la maison, en seulement 10 minutes, vous obtiendrez de l’énergie pour 1 heure de musique.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Au fait, nous n’oublions pas l’importance de la connexion multipoint, qui vous permet de les connecter simultanément à deux appareils. En conclusion, les Sony WF-C700N sont des écouteurs sans fil très complets, c’est pourquoi nous vous les recommandons maintenant qu’ils sont en vente à 89 euros sur Amazon.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :