Chrome utilise désormais l’IA générative pour vous résumer les pages web

Google Chrome pourra résumer des articles complets grâce à son système d’IA générative intégré.

L’icône de Google Chrome, le navigateur Web le plus utilisé dans le monde entier

Petit à petit, Google prévoit d’inclure des outils basés sur l’intelligence artificielle générative sur l’ensemble de ses plateformes et services. L’une des dernières applications à recevoir des nouveautés de ce type sera Google Chrome, le navigateur Web par excellence. En effet, comme l’a confirmé Google dans un article de blog, il sera bientôt capable de résumer des articles longs en utilisant la puissance de l’IA.

Cette fonction est déjà disponible de manière expérimentale sur le moteur de recherche de Google. Cependant, la société a révélé que, dans les prochaines semaines, elle arrivera également sur Chrome dans sa version mobile et de bureau.

Pas le temps de lire un article ? Laissez Chrome le résumer pour vous

Google explique que cette fonction a été conçue dans le but d’aider les lecteurs à consommer du contenu long de manière plus facile et d’aller directement aux points clés sans avoir besoin de consacrer le temps nécessaire à la lecture d’articles complets.

Une fois disponible, Chrome affichera un indicateur en bas permettant de générer un résumé avec les points clés de l’article, ainsi que plusieurs raccourcis permettant d’accéder aux parties les plus importantes du contenu.

Pour pouvoir tester cette fonctionnalité, il sera nécessaire de s’inscrire à l’expérience sur le site de Google Labs, où il est possible de s’inscrire pour être parmi les premiers à accéder à ce type de fonctionnalités, avant qu’un déploiement plus large ne soit effectué.

Cette fonction fait partie de SGE ou « Search Generative Experience », la nouvelle expérience de recherche qui s’appuie sur l’IA générative pour aider les utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent de manière plus facile. À ce jour, toutefois, bon nombre des fonctionnalités de cette initiative ne sont disponibles qu’aux États-Unis et en anglais américain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :