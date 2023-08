Apple ne lancerait pas de coques en cuir pour les iPhone 15

Un nouvelle rumeur assure que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro n’auront pas de coques en cuir.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro n’auront pas de coques en cuir

Il reste moins d’un mois avant qu’Apple ne présente ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro et les rumeurs ne cessent pas. La société de la pomme aurait déjà fait le premier pas pour les lancer en enregistrant leur numéro de modèle dans une base de données indienne et devrait les lancer le vendredi prochain, 22 septembre.

Il se murmure également que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro auront de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui les rendront spéciaux. Cependant, comme le suggèrent les rumeurs, il y a quelque chose qui ne sera pas inclus : des coques en cuir. Il semble en effet qu’Apple ne prévoit pas de lancer ce type de coques pour les nouveaux iPhone que nous verrons en septembre.

Aucune coque en cuir pour les iPhone 15

L’utilisateur X, Duan Rui, a publié sur son compte personnel du réseau social en disant qu’Apple ne lancera pas de coques en cuir. Cependant, il n’a dit que cela. Rien de plus. Il n’a pas précisé la raison de ce changement. Il faut souligner que ce compte est très fiable, car il a déjà divulgué des informations sur la société dans le passé, y compris des photos des nouveaux iPhone à une occasion.

I’ve heard that Apple won’t be releasing a Leather Case for the iPhone 15 series. — DuanRui (@duanrui1205) 17 août 2023

Après la publication de ce post sur X, 9to5mac a interrogé ses sources sur le sujet et ses sources ont confirmé que cette rumeur pourrait être vraie. Cela indiquerait que cette année, il n’y aurait pas de coques en cuir pour les iPhone 15 et 15 Pro, seulement des coques en silicone. Ou du moins, s’il y a deux types de coques, l’un d’eux ne serait pas en cuir.

Les coques en cuir sont un peu plus haut de gamme que celles en silicone en raison de leur matériau et de leur texture, mais elles sont également plus chères. De plus, ce type de coques s’use davantage avec le temps et leur cycle de renouvellement par les utilisateurs est généralement plus long. Cela pourrait être la raison pour laquelle ils auraient décidé de les supprimer.

Une autre possibilité pourrait être qu’Apple lance deux types de coques pour les iPhone 15, en excluant le cuir. Ce pourrait être un nouveau matériau offrant la même sensation au toucher que le cuir, mais plus respectueux de l’environnement. Bien que cela puisse sembler une rumeur étrange, plusieurs sources affirment qu’elles entendent la même chose, il ne nous reste donc plus qu’à attendre la réaction d’Apple à ce sujet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :