Cette nouvelle fonctionnalité de Wear OS vous donnera envie d’acheter une montre intelligente

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Android qui bénéficiera à toutes les personnes qui utilisent une montre intelligente avec Wear OS, comme celles de la série Galaxy Watch6 de Samsung. Il s’agit d’une fonctionnalité très similaire à celle que l’on trouve déjà sur l’Apple Watch, qui consiste en la possibilité de déverrouiller facilement votre téléphone lorsque vous portez une montre.

La fonctionnalité a été annoncée lors du dernier CES 2023 de Las Vegas, bien qu’elle ait initialement été présentée comme une caractéristique exclusive de la Google Pixel Watch. Maintenant, cependant, nous savons qu’elle pourrait arriver sur toutes les montres avec Wear OS disponibles sur le marché.

Un utilisateur de Twitter / X spécialisé dans la découverte de nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation Android et des applications Google a révélé que la fonction de déverrouillage du téléphone avec la montre apparaît déjà dans les paramètres de sécurité de certains appareils, bien qu’elle soit pour l’instant cachée.

En l’activant, le téléphone pourra être déverrouillé simplement en portant la montre et en la déverrouillant. Dans les instructions de la fonction, il est indiqué que lorsque vous essayez de déverrouiller votre téléphone, une notification apparaîtra sur la montre pour informer l’utilisateur que l’appareil a été déverrouillé. À tout moment, il sera possible de toucher cette notification pour verrouiller le téléphone en cas de déverrouillage accidentel.

– The new Watch Unlock feature will let you unlock your phone using your watch if your watch is unlocked, on your wrist, and nearby (~1m, based on Bluetooth RSSI). This is AFTER your face/fingerprint isn’t recognized when unlocking your phone…https://t.co/lYLDVZUcmt

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 janvier 2023