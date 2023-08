Ces Samsung haut de gamme ne seront pas mis à jour vers One UI 6.

Certains des téléphones les plus populaires de Samsung des dernières années ne recevront pas la mise à jour vers One UI 6 avec Android 14.

Samsung travaille déjà sur le déploiement de One UI 6 avec Android 14 sur le plus grand nombre possible de téléphones de son catalogue. Les Samsung Galaxy S23 sont les premiers modèles compatibles avec la nouvelle version, et d’autres appareils s’ajouteront progressivement à la liste des smartphones et tablettes éligibles pour recevoir la dernière version d’Android.

Et même si Samsung bénéficie de la meilleure politique de support en ce qui concerne les mises à jour dans l’univers Android, de temps en temps, la société doit abandonner certains modèles plus anciens afin de se concentrer sur les plus récents. Cela se produira avec l’arrivée de la nouvelle version, qui ne prendra pas en charge des modèles aussi populaires que les Galaxy S20.

Une liste préliminaire de téléphones compatibles avec Android 14 et One UI 6 publiée par SamMobile montre les appareils Samsung qui devraient recevoir la mise à jour vers One UI 6 à partir de la fin de cette année. La liste comprend à la fois les modèles les plus récents lancés par la marque et ceux présentés il y a environ trois ans.

Mais plusieurs appareils ne sont pas présents dans la liste. Quelque chose qui ne réjouira probablement pas tout le monde. Il s’agit des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Les trois modèles haut de gamme lancés en 2020 auraient déjà atteint la fin de leur période de support et ne sont donc pas compatibles avec la mise à jour vers One UI 6. Il en va de même pour les modèles de la famille Galaxy Note 20, y compris le (encore génial) Samsung Galaxy Note20 Ultra.

La nouvelle version ne serait pas non plus compatible avec certains des premiers téléphones pliables de la marque, notamment le Samsung Galaxy Z Fold2, malgré le fait qu’il ait été lancé sur le marché seulement quelques mois avant les modèles Galaxy S21, qui recevront la mise à jour.

Il convient de mentionner que cette liste est indicative et non définitive, de sorte que des changements pourraient être apportés à la liste finale que Samsung devrait publier dans quelques mois. Quoi qu’il en soit, il semble très probable que les Galaxy S20, Note20 et Z Fold2 approchent de leur fin, du moins en ce qui concerne le support des nouvelles versions d’Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :