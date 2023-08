C’est l’un des rois du milieu de gamme et il se noie dans sa meilleure version: ce Samsung est ma recommandation

Écran de qualité, bonnes performances, bonne caméra principale et 2 jours d’autonomie pour cet excellent Samsung Galaxy avec une réduction de 100 euros.

Comme tout bon téléphone Samsung, l’écran est l’un de ses points forts // Image : Urban Tecno.

Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion d’analyser le Samsung Galaxy A34 5G et je dois admettre que j’ai adoré le téléphone. Il est devenu ma recommandation principale dans la gamme moyenne en raison de la très bonne qualité de son écran, de ses bonnes performances et de ses 2 jours d’autonomie, entre autres aspects que je vais vous expliquer ci-dessous. Avant tout, vous devez savoir que ce Samsung Galaxy A34 5G peut être à vous beaucoup moins cher maintenant, car il passe à 369 euros sur la boutique officielle de Samsung dans sa version supérieure avec 256 Go de mémoire.

Si vous voulez dépenser moins de 400 euros pour l’achat de votre nouveau smartphone, vous ferez un excellent choix en optant pour ce Galaxy A34 5G. En plus d’avoir une excellente qualité, c’est une excellente option pour l’avenir car il est garanti avec 5 ans de mises à jour de sécurité. Le prix de vente recommandé pour le modèle de 256 Go est de 469 euros, ce qui indique que vous économisez 100 euros grâce à cette offre de Samsung.

Le Galaxy A34 5G est également très abordable chez PcComponentes et MediaMarkt, où vous pouvez l’acheter pour 389 euros. Cependant, vous pouvez constater qu’il n’est pas aussi bon marché que dans le store Samsung. Sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce Samsung Galaxy A34 5G est l’achat le plus intelligent pour 369 euros.

Pourquoi vaut-il la peine d’acheter le Samsung Galaxy A34 5G en promotion

Personnellement, je pense qu’il y a de nombreux aspects qui rendent cet téléphone digne d’achat, au-delà des 100 euros de réduction. Je commence en parlant de ce qui est visible en premier, le design, qui me semble très beau et aussi très confortable. Samsung vous donne la possibilité de choisir entre le vert citron, le violet et l’argenté, celui que vous préférez. Quel que soit votre choix, vous profiterez d’une utilisation très agréable en termes de poids, d’épaisseur et d’ergonomie.

Nous allumons le téléphone et nous découvrons un écran SuperAMOLED de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Comme tout bon téléphone Samsung, l’écran est l’un de ses grands points forts, car il offre une très bonne qualité d’image. Les images sont nettes, avec des couleurs vives et la fluidité nécessaire. C’est également à l’avant où se trouve le lecteur d’empreintes digitales.

La puissance est assurée par le processeur MediaTek Dimensity 1080, qui m’a laissé une très bonne impression, peu importe l’application que j’utilisais. Le Galaxy A34 est parfait pour se connecter aux réseaux sociaux, chatter et jouer à vos jeux préférés. De plus, comme nous le voyons dans son nom, il fait partie des téléphones Samsung compatibles avec la 5G, ce qui indique que vous pourrez l’utiliser pour naviguer à grande vitesse avec vos données mobiles.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le smartphone que je recommande est un excellent achat pour l’avenir. Premièrement, il a 8 Go de RAM, deuxièmement, la mémoire peut être étendue jusqu’à 1 To, et troisièmement, il bénéficie d’un support étendu de la part de Samsung. En effet, il est garanti avec 4 ans de mises à jour d’Android – jusqu’à Android 17 – et 5 ans de mises à jour de sécurité, sa durée de vie est donc très longue.

Sur le plan personnel, je trouve également très important l’excellente autonomie offerte par la batterie de 5 000 mAh. Avec une utilisation légère, il vous sera très facile d’atteindre les deux jours complets, je peux vous l’assurer. En réalité, l’autonomie est d’une journée et demie même lorsque vous êtes très exigeant. La charge rapide est de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus. Si vous n’en avez pas à la maison, vous pouvez acheter le chargeur Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A34 5G

Enfin, le Samsung Galaxy A34 5G est un bon téléphone pour prendre des photos et des vidéos. L’appareil photo principal arrière, de 48 mégapixels, capture des images de très bonne qualité et des vidéos en 4K. À ses côtés se trouve un ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels, tandis que l’appareil photo avant pour les selfies est de 13 mégapixels et fait également du bon travail.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En conclusion, le Samsung Galaxy A34 5G est un téléphone très équilibré qui offre de bonnes performances dans différents domaines. Ne manquez pas la réduction de 100 euros offerte par Samsung et procurez-vous le téléphone dans sa meilleure version pour seulement 369 euros, un prix unique.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article présente de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des promotions de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :