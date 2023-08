Ça coûte moins de 35 euros, c’est l’un des meilleurs achats que j’ai faits et tu en tireras parti chaque jour.

Ce petit appareil sera un avant et un après dans votre maison, un excellent achat pour moins de 35 euros.

Une télévision avec le Fire TV Stick d’Amazon.

Vous n’avez pas à payer 35 euros pour donner une nouvelle vie à votre télévision, pour la voir renaître complètement de ses cendres. Le Fire TV Stick Lite, disponible sur Amazon pour 34,99 euros, vous permettra de transformer n’importe quelle vieille télévision en une véritable smart TV. C’est presque de la magie.

Nous parlons de la version Lite de cet appareil populaire pour une raison très simple. Le modèle standard coûte 44,99 euros et la seule différence est qu’il comprend des commandes TV sur la télécommande. Comme je suppose que vous avez déjà une télécommande pour votre télévision, ces 10 euros supplémentaires ne sont pas nécessaires. Au fait, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez absolument rien à payer pour la livraison.

Fire TV Stick Lite

Votre télévision se transforme complètement

Tout ce que vous avez à faire pour commencer à en profiter est de connecter ce petit appareil à l’un des ports HDMI de votre télévision. Donnez-lui accès à votre réseau WiFi et laissez la magie opérer, tout changera complètement. Un monde de possibilités s’ouvrira à vous avec un système d’exploitation rapide et bien conçu.

Vous aurez à votre disposition les meilleures applications de séries et de films dans un système d’exploitation fluide. Fire TV OS est assez bien construit, vous n’aurez aucun problème à l’utiliser tous les jours.

Alexa vit également à l’intérieur du Fire TV Stick, vous pourrez parler à votre télévision en appuyant sur un bouton de la télécommande. Demandez-lui la météo, le résultat du dernier match de Séville ou demandez-lui de chercher un film d’action sur Netflix. Elle sera toujours là pour vous aider.

Fire TV Stick Lite

N’en parlons plus, vous pouvez transformer définitivement votre vieille télévision avec l’un des appareils Amazon que j’ai le plus recommandés. Vous n’avez pas à vous compliquer la vie, ni à dépenser des centaines et des centaines d’euros dans une nouvelle télévision en allant au store. Le Fire TV Stick est l’un de ces achats dont vous profiterez chaque jour.

