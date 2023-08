Epic Games Store offre deux nouveaux jeux gratuits qui peuvent être à vous pour toujours

Les deux nouveaux jeux gratuits de cette semaine sur l’Epic Games Store sont Black Book et Dodo Peak.

La semaine dernière, il s’est passé la même chose et maintenant nous avons déjà deux nouveaux jeux gratuits pour les joueurs PC. Exactement, nous parlons des deux nouveaux titres gratuits offerts cette semaine par l’Epic Games Store et que nous pourrons télécharger dès aujourd’hui, le 17 août, jusqu’au prochain 24 août à 17h00 (heure espagnole péninsulaire). La précédente série de jeux vidéo offerts par la plateforme des créateurs de Fortnite était composée d’Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You, deux propositions très différentes l’une de l’autre.

En réalité, cette fois-ci aussi, nous avons deux jeux très différents entre eux, donc certains d’entre vous seront certainement intéressés par au moins l’un des deux. Si tel est le cas, ou si vous voulez les deux, vous devez simplement avoir un compte sur l’Epic Games Store et accéder aux pages de chacun d’eux pour les obtenir gratuitement. Les titres offerts cette semaine sont Black Book et Dodo Peak, et ils peuvent tous les deux être à vous pour toujours si vous les téléchargez avant le 24 août, qui sera le dernier jour où vous pourrez les obtenir avec cette promotion.

Black Book

« Black Book, une fusion entre les RPG de cartes et les jeux d’aventure, est une évocatrice histoire d’une jeune sorcière qui a donné sa vie pour servir les forces obscures. Plongez dans le monde froid mais captivant des fables slaves et découvrez les secrets cachés dans les ténèbres », c’est ainsi que les développeurs de Morteshka et l’éditeur HypeTrain Digital nous présentent cette proposition.

Dodo Peak

« Dodo Peak nous rappelle les jeux de plateforme arcade du passé avec une touche moderne. Devenez un dodo et trouvez et sauvez vos bébés perdus sur des sommets dangereux« , c’est ainsi que les développeurs de Moving Pieces Interactive décrivent brièvement leur proposition.

Pour terminer, il convient de rappeler qu’à partir du prochain 24 août à 17h00 (heure espagnole péninsulaire), c’est-à-dire jeudi prochain, les jeux de cette semaine ne seront plus gratuits. De plus, à partir de ce moment-là, il y aura un nouveau jeu gratuit offert par l’Epic Games Store, qui sera Homeworld: Deserts of Kharak, un jeu de stratégie en temps réel et aussi une préquelle des classiques Homeworld. Il faudra voir la semaine prochaine s’ils offrent simplement un jeu vidéo ou s’ils en annoncent un autre comme ils l’ont fait ces dernières semaines.

