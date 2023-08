Voici le montant astronomique que Margot Robbie empochera pour « Barbie »

La star empochera une véritable fortune.

Margot Robbie et Ryan Gosling sont les protagonistes de ce film sur la célèbre poupée Mattel

« Barbie » a été un véritable phénomène de masse. Seul un seul film a été capable de détrôner « Barbie » et « Oppenheimer » et cela a un tour de passe-passe car il l’a fait à un moment où les films étaient déjà en train de finir leur « boom » des premières semaines de sortie et en réalité il n’a même pas atteint le montant total collecté. Ainsi, en attendant de voir « Barbie » sur une plateforme de streaming, on a découvert quelle a été la somme millionnaire que sa protagoniste, Margot Robbie, va empocher en interprétant la célèbre poupée Mattel.

Le film a eu un budget assez important, d’environ entre 128 et 145 millions de dollars selon Deadline. Un chiffre assez élevé qui permet aux acteurs d’avoir gagné une véritable fortune. Surtout ceux qui sont en première ligne. Ainsi, l’argent que Margot Robbie a gagné pour ce film est vraiment remarquable.

Combien a gagné Margot Robbie pour son rôle de « Barbie »

En réalité, en plus du salaire qu’ont touché les acteurs pour leurs rôles dans le film, certains ont en plus touché des bonus qui étaient prévus dans les clauses de leur contrat si le film était finalement un succès. Par exemple, Margot Robbie aurait pu empocher environ 50 millions de dollars selon Bussiness Insider. Un chiffre qui sert de stimulateur pour son parcours impeccable dans le film. Ce qui n’est pas non plus étonnant, car Robbie est déjà consolidée depuis de nombreuses années après de véritables succès comme « Le Loup de Wall Street » ou « Once Upon a Time in Hollywood ».

Ryan Gosling et la réalisatrice, Greta Gerwig, ont également été récompensés par ce genre de bonus pour avoir cartonné au cinéma. Bien que pour le moment Gerwig se soit refusée à réaliser une suite car elle envisage toute une série de propositions de la part d’autres producteurs, comme Netflix elle-même. Ainsi, la première femme à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars semble avoir conclu sa participation au projet de la poupée avec son premier opus. On ne sait pas grand-chose sur la suite de Barbie, mais il est possible qu’elle ne tarde pas à arriver dans un an ou deux, compte tenu des résultats colossaux du premier film.

Pour le moment, il n’y a pas de plans directs pour créer une suite, mais après que le film de la poupée Mattel ait collecté plus de 1,1 milliard de dollars, il est juste une question de temps avant qu’une proposition qui continue l’histoire de la poupée ne se présente finalement. Il restera à voir si Margot Robbie revient dans la suite, mais il est clair que son rôle a été crucial pour le succès du film.

Il semble que le succès de Barbie a également inspiré le lancement toute une série de films basés sur les produits Mattel. Ainsi, des films inspirés de produits comme « Uno » ou la mythique poupée « Polly Pocket » arriveront dans les salles de cinéma. Au total, on prévoit qu’il y aura 45 films au fil des ans, ce que beaucoup considèrent déjà comme ambitieux et très difficile à atteindre.

