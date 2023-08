Ces écouteurs de jeu HyperX ont été réduits de plus de 20 euros

Grâce à cette réduction, vous pouvez obtenir les HyperX Cloud Stinger 2 pour moins de 45 euros sur Amazon.

Ces écouteurs HyperX Cloud Stinger 2 sont réduits de 25 euros sur leur prix

Si vous recherchez des écouteurs plus que compétents pour profiter de vos jeux vidéo préférés dans les meilleures conditions, ceux-ci qui font l’offre sur Amazon sont idéaux, d’autant plus qu’ils sont proposés à un prix réduit. Nous parlons des HyperX Cloud Stinger 2, des écouteurs qui offrent un excellent son en échange de 69,99 euros, du moins c’est le prix habituel de ces casques, mais ce n’est pas le prix qu’ils ont actuellement.

Les HyperX Cloud Stinger 2 offrent de grandes performances pour rendre nos parties encore plus immersives et vous pouvez les trouver dans plusieurs stores comme PcComponentes et Ebay, en plus d’Amazon, qui est le store qui nous intéresse dans cet article. Cependant, l’offre que nous trouvons sur Amazon est également disponible chez PcComponentes, bien que l’expédition ici vous coûtera 3,95 euros, tandis que dans le premier, l’expédition est rapide et gratuite, à condition d’être client Amazon Prime.

Les HyperX Cloud Stinger 2 sont réduits de plus de 20 euros sur leur prix habituel

Maintenant que les présentations sont faites, ces HyperX Cloud Stinger 2 bénéficient d’une remise de 36% sur leur prix habituel, 69,99 euros, ce qui fait passer celui-ci à 44,99 euros sur Amazon. Autrement dit, si vous pariez maintenant sur ces écouteurs, vous pouvez les obtenir avec une réduction de 25 euros, ce qui n’est jamais de refus. Si vous n’êtes pas encore très sûr, il peut être utile de savoir que leur évaluation sur Amazon est de 4,6 étoiles, ce qui est une très bonne évaluation des consommateurs, d’autant plus que 74% d’entre eux estiment que c’est un produit 5 étoiles.

Les HyperX Cloud Stinger 2 sont conçus pour le jeu et incluent des coussinets en mousse à mémoire de forme, ce qui leur permet de s’adapter au mieux à nos oreilles. De plus, ces coussinets sont recouverts d’un similicuir de haute qualité, ce qui favorise le confort que ces écouteurs procurent pendant leur utilisation. Avec tout cela, il convient de mentionner que le poids de ces casques est de 275 grammes, ce qui est plus que raisonnable.

Nous avons dit précédemment que ces écouteurs offrent une excellente qualité sonore, et nous ne le disions pas pour rien, car grâce à leurs haut-parleurs de 50 mm, nous pouvons profiter d’un son très clair pour être au courant de tout ce qui se passe dans notre partie. De plus, ceux-ci ont également une technologie audio spatiale DTS X Spatial Audio. Par ailleurs, les HyperX Cloud Stinger 2 possèdent un microphone à condensateur rabattable et pivotant avec suppression du bruit.

Pour conclure, il convient de mentionner que ces écouteurs de jeu multiplateformes se connectent via un câble jack de 3,5 mm, qui mesure deux mètres. N’oubliez pas que les HyperX Cloud Stinger 2 peuvent être à vous sur Amazon au prix de 44,99 euros grâce à cette offre.

