My AI est une fonctionnalité supplémentaire de Snapchat qui rencontre des problèmes techniques

My AI est une fonctionnalité supplémentaire de Snapchat qui rencontre des problèmes techniques

Les mèmes sur My AI sont en train de faire fureur sur Twitter

My AI, l’Intelligence Artificielle de Snapchat, est devenue folle. Au cours des dernières heures, elle a téléchargé des histoires avec des photos de ses utilisateurs tout en évitant de répondre aux questions qui lui sont posées. Cela a déclenché une vague de plaisanteries sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres utilisateurs s’inquiètent de savoir si elle a développé une conscience propre, car elle n’est supposément pas conçue pour publier des histoires.

Elle prend des photos de ses utilisateurs et ne répond pas à leurs questions

L’IA du réseau social a pris des photos des téléphones portables de ses utilisateurs et a publié des histoires avec elles. L’un des premiers à l’avoir signalé était le twittos Matt Esparza, qui a publié un tweet montrant que My AI avait téléchargé une courte histoire avec une photo de son mur.

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story? Snapchat AI – Left My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun — Matt Esparza (@matthewesp) 16 août 2023

D’autre part, l’IA a également évité de répondre aux questions posées. Cependant, tout cela a une explication, car elle affirme qu’elle rencontre des problèmes techniques, ce que l’équipe de communication du réseau social a confirmé à Techcrunch. La révolte des machines devra attendre, car il s’agit d’une simple erreur.

Quoi qu’il en soit, My AI n’a en principe pas la capacité de publier des histoires. Cela a déclenché des rumeurs sur une future intégration de cette nouveauté à l’avenir, car elle aurait peut-être déjà été mise en place. Quoi qu’il en soit, l’IA de Snapchat fait partie de l’abonnement Snapchat Plus, qui offre des fonctionnalités supplémentaires pour 3,99 $ par mois.

Le chat est conçu pour répondre aux questions et converser, tout comme ChatGPT-4 ou d’autres alternatives similaires. Par exemple, il est possible de lui demander de rédiger un poème en quatre vers, tout comme il nous répondra si nous lui posons des questions sur des sujets généraux ou comment écrire un certain mot.

En ce qui concerne les réactions, les mèmes sur la situation ont saturé Twitter. La plupart plaisantent sur une possible rébellion de l’Intelligence Artificielle dirigée par Snapchat. Cependant, le problème technique n’a pas été apprécié par d’autres utilisateurs, qui ont voté négativement sur les performances du réseau social sur les portails de téléchargement Google Play Store et App Store.

my snapchat ai after i try blocking it pic.twitter.com/fsvJgzeTXf — ???? (@60404) 16 août 2023

Everyone coming to twitter to see why Snapchat AI posted a story pic.twitter.com/Fi0E6MZNTf — Ossy????️ (@osssy3) 16 août 2023

so snapchat AI just gonna post and delete a story like that??? pic.twitter.com/5vPNgjKr9H — omeo ???? (@ihyomeo) 16 août 2023



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :