5G, puce Snapdragon et 3 caméras : Xiaomi baisse le prix d’un milieu de gamme spectaculaire

Un des meilleurs smartphones de milieu de gamme présenté par la marque chinoise voit son prix baisser sur AliExpress.

Les caméras du Redmi Note 10 5G.

Ce Xiaomi dispose de la 5G, de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et d’un prix très attractif. Le Redmi Note 12 5G est vendu à 197 euros sur AliExpress, plus précisément dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous n’aurez pas à vous soucier de l’expédition, qui sera sécurisée et entièrement gratuite.

Il s’agit d’un smartphone qui est arrivé sur le marché au prix de 279 euros et qui est toujours vendu à 219 euros sur la boutique officielle Xiaomi. Grâce à AliExpress, vous pouvez profiter du meilleur prix et ramener chez vous un appareil qui vous satisfera pleinement. Voici ses principales caractéristiques.

Tout ce que vous obtenez avec le Redmi Note 12 5G

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

À l’avant du téléphone, se trouve un grand écran OLED qui offre une fluidité remarquable grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement. Il mesure 6,67 pouces et bénéficie d’une résolution Full HD+, ce qui en réalité un excellent support pour regarder des films, des séries, jouer à des jeux et profiter de tout autre contenu.

Son cerveau est l’un des derniers processeurs de Qualcomm, le Snapdragon 4 Gen 1. Il offre toute la puissance dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos applications préférées, ce Redmi offre de bonnes performances. De plus, ses 128 Go de stockage sont une quantité plus que suffisante pour stocker des fichiers, des photos et de nombreuses applications.

N’oublions pas ses caméras, avec 3 capteurs qui vous permettront d’obtenir d’excellents résultats. À l’arrière de ce Redmi se trouvent un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels pour capturer le moindre détail. Peu importe les conditions, Xiaomi a toujours été performant dans le domaine des caméras.

Si vous recherchez un smartphone 5G complet et équilibré pour lequel vous n’avez pas besoin de dépenser trop d’argent, ce Redmi est l’un des meilleurs choix. Il répond à la question éternelle « quel smartphone puis-je acheter pour moins de 200 euros ? » avec une bonne fiche technique et une expérience utilisateur agréable.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

