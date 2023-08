Twitter ajuste sa politique publicitaire

Les plateformes de médias sociaux sont constamment en évolution, et les politiques publicitaires ne font pas exception. Récemment, Twitter a apporté quelques changements à sa politique publicitaire. Rappelons qu’il y a quelques jours, Elon Musk a officiellement changé le nom de Twitter en X. Ainsi, ce que nous connaissons comme Twitter est maintenant officiellement X. Hier, Twitter a envoyé un email aux annonceurs. Dans cet email, l’entreprise a annoncé qu’elle ne placerait plus d’annonces de Comptes Promus dans le fil d’actualité. Les annonceurs utilisent souvent cette annonce pour attirer de nouveaux fans. Dans cet article, nous examinerons ce nouveau changement, quelques changements précédents et ce qu’ils signifient pour les annonceurs.

Contexte

Twitter est une plateforme de médias sociaux populaire qui permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos. Elle compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, ce qui en réalité une plateforme attrayante pour les annonceurs. Ces dernières années, Twitter a été critiqué pour ses politiques publicitaires, notamment en matière de protection des données. En réponse, la plateforme a apporté plusieurs changements à ses politiques publicitaires pour répondre à ces préoccupations.

Il existe trois types principaux de produits publicitaires sur Twitter. Ils comprennent les Tendances Promues, les Comptes Promus et les Tweets Promus (poussée publicitaire). Si les utilisateurs souhaitent promouvoir leurs comptes, ils peuvent payer pour faire de la publicité, ce que l’on appelle « Comptes Promus ».

Le fil d’actualité est le contenu qui apparaît sur la page d’accueil Twitter de l’utilisateur. Il est composé de dynamiques telles que les « likes » et les « réponses » des abonnés des utilisateurs. Les annonceurs utiliseront l’annonce « promouvoir le compte » pour promouvoir leur marque dans le fil d’actualité. Si les utilisateurs sont intéressés, ils peuvent suivre en utilisant le bouton « Suivre ». Selon le comuniqué, plus de 100 millions de dollars des revenus annuels mondiaux de Twitter proviennent des publicités d’objectif d’abonnés. Cela indique des annonces provenant de « comptes promus ».

Impact des changements sur les annonceurs et les utilisateurs

Quel est l’impact des nouvelles mesures ? À l’avenir, s’ils souhaitent obtenir des abonnés sur Twitter, il y aura une façon de moins. Depuis que Musk a pris le contrôle de Twitter, il développe de nouveaux produits publicitaires basés sur des outils multimédias (comme des vidéos publicitaires), et les « comptes promus » n’ont pas de telles fonctionnalités.

Le fait que Twitter ne permette plus aux annonceurs de promouvoir leurs comptes dans le fil d’actualité de la plateforme aura plusieurs impacts sur les annonceurs et les utilisateurs. Voici quelques-uns des effets potentiels :

Impacts sur les annonceurs

Moins de visibilité : Les utilisateurs qui placent des annonces ne pourront plus promouvoir leurs comptes dans le fil d’actualité des utilisateurs. Cela pourrait entraîner une visibilité moindre pour leur marque.

Passage à d’autres formats publicitaires : Avec la disparition des comptes promus, les annonceurs devront peut-être transférer leurs dépenses publicitaires vers d’autres formats, tels que les tweets promus ou les tendances promues.

Moins de contrôle sur le ciblage : Les comptes promus permettaient aux annonceurs de cibler des utilisateurs spécifiques en fonction de leurs intérêts ou de leurs données démographiques. Sans cette option, les annonceurs pourraient avoir moins de contrôle sur les personnes qui voient leurs annonces.

Impacts sur les utilisateurs

Moins d’annonces dans le fil d’actualité : Avec la disparition des comptes promus dans le fil d’actualité des utilisateurs, ces derniers pourraient voir moins d’annonces dans l’ensemble.

Des annonces plus pertinentes : Sans les comptes promus, les utilisateurs pourraient voir des annonces plus pertinentes en fonction de leurs intérêts et de leur comportement.

Moins de contenu indésirable : Les comptes promus pouvaient parfois être perçus comme du contenu indésirable ou non pertinent pour les utilisateurs. Avec leur suppression, les utilisateurs pourraient voir moins de ce type de contenu.

Au cours de la période écoulée, les annonceurs sur Twitter ont subi des pertes. Le 5 juin, Linda Yaccarino, l’ancienne directrice de la publicité chez NBC Universal, est devenue la nouvelle PDG de Twitter. Elle s’efforce de redorer l’image de Twitter et de récupérer les annonceurs. À l’avenir, il sera donc plus difficile de promouvoir des comptes.

Autres changements apportés à la politique publicitaire de Twitter

Ce n’est pas le premier changement de politique publicitaire depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter. La société apporte des modifications de politique pour répondre aux besoins de la nouvelle équipe. Voici quelques-uns des changements précédents :

1. Plus de transparence :

Twitter a accru la clarté autour de ses politiques publicitaires. Les annonceurs doivent désormais divulguer qui a payé pour l’annonce et toute affiliation avec des organisations politiques. Ce changement vise à éviter les ingérences étrangères dans les élections.

2. Des directives de contenu plus strictes :

Twitter a également renforcé ses directives de contenu pour les annonces. Les publicités contenant de fausses informations ou promouvant des discours haineux sont désormais interdites. Ce changement vise à empêcher la propagation de fausses informations et de discours haineux sur la plateforme.

3. Plus de contrôle pour les utilisateurs :

Twitter a accordé aux utilisateurs plus de contrôle sur les annonces qu’ils voient. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de voir moins d’annonces d’un annonceur en particulier ou bloquer les annonces de certaines catégories, telles que l’alcool ou les jeux d’argent.

Ces changements ont plusieurs implications pour les annonceurs. Tout d’abord, ceux qui placent des annonces devront être plus transparents sur qui paie pour leurs annonces. Cela indique qu’ils devront divulguer toute affiliation avec des organisations politiques. De plus, ils devront être plus transparents sur leurs sources de financement. Ensuite, ils devront veiller à ce que leurs annonces respectent les directives de contenu plus strictes de Twitter. Les annonces contenant de fausses informations ou promouvant des discours haineux ne seront pas approuvées. Par conséquent, les annonceurs devront veiller à ce que leurs annonces soient précises et ne promeuvent pas de discours haineux. Enfin, les annonceurs devront être plus stratégiques dans leur ciblage. Avec les utilisateurs ayant plus de contrôle sur les annonces qu’ils voient, les annonceurs devront veiller à ce que leurs annonces soient pertinentes et captivantes pour leur public cible.

Derniers mots

Twitter a récemment modifié sa politique pour ne plus permettre aux annonceurs de promouvoir leurs marques dans les threads d’actualité en utilisant le format d’annonce de comptes promus. Ce changement de politique s’inscrit dans les efforts de Twitter pour faire évoluer son contenu et améliorer l’expérience des utilisateurs sur la plateforme. En mettant fin aux comptes promus, Twitter signale un virage vers des formats publicitaires plus engageants et interactifs, moins intrusifs et plus pertinents pour les utilisateurs.

Les annonces de Comptes Promus n’apparaîtront plus dans les threads d’actualité des utilisateurs. Cela indique que pour obtenir plus d’abonnés sur Twitter, il y a maintenant une façon de moins. Bien que ces changements puissent présenter des défis pour les annonceurs, ils offrent également des opportunités. Ceux qui placent des annonces doivent maintenant être plus stratégiques dans leur ciblage et plus transparents dans leurs sources de financement. En s’adaptant à ces changements, les annonceurs peuvent continuer à utiliser Twitter comme une plateforme publicitaire efficace.

La décision de Twitter de ne plus proposer de comptes promus est une décision audacieuse qui témoigne de l’engagement de l’entreprise à améliorer l’expérience des utilisateurs sur la plateforme. Bien qu’elle puisse avoir un impact à court terme sur les revenus de Twitter, elle est susceptible de porter ses fruits à long terme en attirant plus d’utilisateurs et d’annonceurs qui apprécient une expérience publicitaire plus engageante et interactive.

