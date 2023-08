Android 14 protégera ton audition avec cette nouvelle fonction

Vous recevrez 5 alertes de volume excessif, la 5ème est définitive.

Cette fonction est différente de celle que vous avez sur votre téléphone mobile

Le dernier système d’exploitation Android incorporera une nouvelle fonction pour protéger vos oreilles des dommages permanents. Il s’agit d’une notification qui vous avertira que vous avez écouté de la musique à un volume trop élevé pendant un temps excessif. Nous vous expliquerons ensuite en quoi elle diffère des alertes de volume actuelles et comment elle fonctionnera.

Ce n’est pas la même chose que l’alerte de volume actuelle élevé

Les appareils Android disposent déjà d’une fonction similaire. Ceux qui sont vendus dans l’Union européenne doivent vous avertir lorsque vous augmentez le volume au-dessus de 85 décibels. Une fois la notification affichée, vous pourrez suivre le conseil et ne pas augmenter le volume ou l’augmenter jusqu’à 100 dB. L’avertissement pourra réapparaître 20 heures après avoir été affiché.

Bien qu’il existe déjà quelque chose de similaire, Google améliorera la formule. Nous recevrons différents niveaux d’avertissement de volume élevé, il y en a 5 au total. Avec les 4 premiers, le volume sera automatiquement baissé, mais avec le dernier, le volume sera automatiquement réduit et vous avertira également que vous avez dépassé la limite de volume hebdomadaire. Il pourra vous avertir de cela car il surveillera en permanence le niveau sonore.

Le contrôleur déterminera la nocivité du son en tenant compte de sa fréquence ainsi que des changements de réduction ou d’augmentation de volume survenus au cours des 7 derniers jours. Par conséquent, le délai d’apparition des différentes alertes ne sera pas identique pour chacune d’entre elles, cela dépendra du temps d’écoute musicale et de la puissance surveillée de celle-ci.

Cependant, cela n’indique pas que vous ne pouvez pas continuer à augmenter le volume ou le maintenir élevé. Il est possible d’ignorer cette alarme et d’écouter de la musique au volume le plus élevé, mais cela n’est pas recommandé. La santé auditive est en danger à notre époque, car nous écoutons de la musique trop fort et utilisons constamment des écouteurs, voire des téléphones portables trafiqués pour augmenter artificiellement le volume. Tout cela a entraîné l’apparition de problèmes auditifs chroniques.

Android 14 introduit une nouvelle fonction de sécurité appelée « alertes sonores fortes pour les écouteurs ». C’est VRAIMENT important. Trop de personnes souffrent de pertes auditives parce qu’elles ont écouté de la musique à des volumes excessivement élevés pendant trop longtemps. Tous les détails ici: https://t.co/n7LZiiuEWv — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 août 2023

Actuellement, la plupart des téléphones mobiles, en particulier les Android, vous avertissent lorsque vous dépassez le seuil de sécurité sonore. Même certains d’entre eux, comme les Samsung ou les iPhone, intègrent une fonction native pour limiter les augmentations de volume, bien que si vous n’avez pas de smartphone de ces marques, vous disposez d’autres méthodes pour le bloquer.



