Amazon baisse le prix de l’iPhone 14 Pro Max : il peut être à vous pour près de 200 euros de moins

Profitez de cette offre exceptionnelle d’Amazon qui propose l’iPhone 14 Pro Max pour près de 300 euros de moins.

Grande offre d’Amazon pour l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max est l’un des meilleurs appareils actuellement vendus par Apple. Un appareil qui a toutefois beaucoup augmenté de prix l’année dernière et s’est situé au-dessus de 1400 euros, plus précisément, acheter un iPhone 14 Pro Max dans l’Apple Store coûte 1469 euros. Mais vous pouvez l’obtenir pour près de 200 euros de moins en profitant de cette offre d’Amazon qui le propose pour seulement 1299 euros.

Bien que l’offre n’était disponible que pour l’iPhone 14 Pro Max de 128 Go et en couleur noir spatial, il est vrai que les autres modèles de cet iPhone bénéficient également de cette bonne offre. Des offres qui pourraient vous permettre de vous procurer l’iPhone 14 Pro Max pour beaucoup moins cher et de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Rarement on a vu un iPhone 14 Pro Max aussi bon marché

Malgré le fait qu’il ne reste que quelques semaines avant qu’Apple lance les iPhone 15 sur le marché, il ne devrait pas y avoir de préoccupations car la question ici est d’obtenir un excellent iPhone au meilleur prix. Et c’est l’iPhone 14 Pro Max car il se distingue par son écran, son système photographique et ses performances, surpassant le Samsung Galaxy S23 Ultra qui a été lancé quelques mois plus tard.

Comme je l’ai dit précédemment, la façade de cet appareil est un écran Retina XDR OLED de 6,7 pouces. L’écran dispose également de deux technologies très importantes comme le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, qui permet de tout rendre fluide et agréable à regarder. D’autre part, il dispose également de la technologie always-on, ce qui permet à l’écran de ne jamais s’éteindre, mais pas d’inquiétude, elle est intelligente et ne consomme pas autant de batterie que l’on dit.

En termes de performance, il n’est pas en reste. Grâce à sa puissante puce A16 Bionic, cet iPhone sera rapide pour effectuer n’importe quelle tâche. De plus, vous aurez l’appareil pendant au moins cinq ans, à la fois en termes de logiciel et de matériel.

D’autre part, un autre des aspects qui rendent cet iPhone spécial est son système photographique. Il dispose d’une triple caméra (48+12+12 Mp) qui vous permettra de prendre des photos spectaculaires dans toutes les conditions, ainsi que de capturer toutes sortes d’objets de près grâce à son mode macro spectaculaire.

D’autres aspects qui distinguent cet iPhone sont son Dual SIM, Face ID, sa résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, le MagSafe, le Ceramic Shield et son autonomie de 4 323 mAh, 1 heure de plus que l’iPhone 13 Pro Max. C’est mon iPhone actuel et je peux vous assurer que c’est un excellent appareil.

En résumé, si vous voulez avoir le meilleur iPhone au meilleur prix, ne laissez pas passer cette offre d’Amazon, qui le propose pour seulement 1299 euros. Près de 200 euros de moins que dans l’Apple Store. Et rappelez-vous, il n’est jamais trop tard pour acheter un nouveau dispositif si vous en avez vraiment besoin.

