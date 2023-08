La meilleure alternative à Gmail vous résume maintenant vos mails grâce à l’IA

Spark Mail peut maintenant résumer vos courriels en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle.

Un exemple de courriel résumé dans Spark Mail

Si vous n’utilisez pas encore Spark Mail comme client de messagerie électronique, vous passez à côté de l’une des meilleures alternatives à Gmail disponibles aujourd’hui. L’application, disponible gratuitement sur la plupart des plateformes, offre de nombreuses fonctionnalités qui ne se trouvent dans aucune autre application de sa catégorie, et reçoit régulièrement des mises à jour qui la rendent de plus en plus complète.

Avec sa dernière mise à jour, disponible dès aujourd’hui, Spark a reçu une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle, qui promet de nous faire gagner du temps lors de la gestion des courriels les plus longs et les plus fastidieux. Grâce à elle, l’application peut résumer les messages en points clés.

Spark peut maintenant résumer vos courriels et vos fils de messages pour vous

Au cours des derniers mois, Spark a reçu plusieurs mises à jour qui ont introduit différentes fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, y compris la capacité de générer des messages complets.

Maintenant, les créateurs de l’application ont annoncé officiellement l’arrivée de +AI Summarize, un outil qui peut résumer des courriels complets ainsi que des fils de messages formés par différents courriels. Le processus se fait instantanément, générant plusieurs points clés brefs et informatifs sur le contenu des courriels.

Dans ce sens, la fonction offre la possibilité de choisir parmi trois options de résumé : court, détaillé ou avec des « points d’action ». Ce dernier offre une série de mesures à prendre en fonction du contenu et du contexte des messages.

La société de développement explique avoir utilisé l’API Azure OpenAI de Microsoft pour donner vie à cette fonctionnalité, qui est disponible dans plusieurs langues, dont l’français. Toutes les données traitées par l’API pour générer les résumés sont maintenues confidentielles et ne sont pas utilisées pour former le système.

Bien que Spark Mail soit une application gratuite, les fonctionnalités d’IA pour la gestion des courriels, y compris la capacité à créer des résumés, sont disponibles avec un abonnement à Spark Premium, au prix de 8,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

