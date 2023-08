On parle peu de l’invention que Xiaomi a apportée sur le marché avec le Redmi K60 Ultra : un protecteur d’écran qui refroidit le téléphone

Il y a quelques jours, nous avons appris l’arrivée d’une nouvelle série d’appareils signée Xiaomi. Nous avons accueilli leur nouveau téléphone pliable, l’impressionnant Xiaomi MIX Fold 3. Leur nouvelle tablette géante, la Xiaomi Pad 6 Max, est également arrivée, ainsi qu’une nouvelle version Pro des bracelets quantificateurs les plus populaires du marché. Cependant, il y avait un autre invité sur scène.

Le nouveau Redmi K60 Ultra est arrivé pour augmenter le nombre de membres de la famille Redmi K60 et il s’est placé au-dessus des autres avec des caractéristiques aussi avancées que la présence d’une version avec 24 Go de RAM et 1 To d’espace interne. Cependant, l’un de ses accessoires est passé assez inaperçu et cela ne devrait pas être le cas. Le Redmi K60 Ultra dispose d’un protecteur d’écran qui fait office de dissipateur de chaleur. Il peut réduire la température du téléphone jusqu’à 5 degrés.

Protégez l’écran et refroidissez votre téléphone mobile

L’espace Redmi K60 Ultra peut se vanter de nombreuses choses dès son arrivée. Il peut se vanter de sa puissance avec le Dimensity 9000+ aux commandes, ou avec sa version « ultra » de 24 Go et 1 To. Il peut également se vanter de son design et même de son dissipateur de chaleur. Bien qu’il bénéficiera également d’une aide externe si nous souhaitons l’acheter, car il ne sera pas livré avec le téléphone mobile dans les stores. Cependant, il ne semble pas que cela va coûter cher et ses avantages peuvent être très élevés.

Nous ne parlons pas seulement d’un protecteur d’écran qui protège le téléphone contre les chocs et les rayures, ce qu’il fait également. Ce dont nous parlons, c’est que cette housse, appelée « Temperature-Reducing Screen Protector », promet de faire exactement ce que son nom indique. Réduire la température de l’écran du téléphone et donc la température générale du téléphone lui-même.

Avec les données fournies par Xiaomi, ce protecteur est doté de quelque chose appelé « Ice Cooling Tempered Film » qui peut réduire la température de l’écran du Redmi K60 Ultra jusqu’à 5 degrés. Il parvient à cela en déviant l’entrée des rayons du soleil sur l’écran, tout en conservant une visibilité originale de 92 % malgré cet assombrissement. Il s’agit donc d’un protecteur d’écran adapté à une utilisation en extérieur.

Un autre avantage est qu’il semble que son installation soit encore plus facile que celle des protecteurs d’écran normaux. Il suffit de placer le protecteur en place et il se chargera lui-même d’éliminer les possibles bulles d’air typiques de l’installation d’un protecteur. En plus de tout cela, il protégera l’écran contre les empreintes digitales grâce à son traitement oléophobique. Et oui, il sera vraiment économique. En Chine, son pays d’origine, son prix sera de 59 yuans, soit environ 7,5 euros. Nous verrons si Xiaomi décide d’offrir ce protecteur pour d’autres modèles vendus à l’international.

