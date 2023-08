Nous n’avons pas beaucoup parlé de lui, mais ce Xiaomi est un achat génial pour seulement 137 euros

Le téléphone mobile de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour profiter au quotidien. Son prix en réalité un excellent achat.

L’écran du POCO M5s.

Il est passé un peu inaperçu, mais ce Xiaomi est un bon achat si vous recherchez un téléphone mobile simple et complet sur lequel vous pouvez compter. Le POCO M5s est en baisse de prix sur AliExpress, vous pouvez l’avoir à la maison pour seulement 137 euros. Nous parlons de sa version mondiale, bien sûr, accompagnée de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le smartphone chinois était initialement vendu pour environ 200 euros et se vend toujours pour près de 180 euros dans des stores tels qu’Amazon. Avec AliExpress, non seulement vous bénéficiez du meilleur prix, mais vous le recevrez à votre porte en toute sécurité et sans frais supplémentaires. Nous vous expliquons pourquoi ce POCO reste un bon achat en cette seconde moitié de l’année 2023.

Achetez le téléphone mobile Xiaomi au meilleur prix

Son design attrayant ne vous laissera pas indifférent, ce Xiaomi est disponible dans une gamme de couleurs attrayante. À l’avant, vous trouverez, d’autre part, un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ qui se déplace en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Sous son châssis se trouve le MediaTek Helio G95, un bon processeur qui sera le chef d’orchestre. Il s’occupera de faire fonctionner tout comme il se doit et vous permettra de profiter sans problème de ces applications que vous utilisez quotidiennement. Nous avons affaire à un smartphone bon marché, c’est vrai, mais cela ne l’empêche pas d’être compétent.

Nous n’oublions pas ses caméras, 4 pour être précis. À l’arrière, il y a un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels, une caméra pour le mode portrait et un capteur macro qui vous permettra de vous approcher au maximum de vos sujets.

Le POCO M5s est une option plus que recommandable pour moins de 150 euros, un téléphone mobile qui répond à toutes les fonctionnalités de base et avec lequel vous profiterez chaque jour. Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, ni même d’un smartphone de 300 euros. Si vous recherchez la simplicité et la praticité, ce POCO est un achat sûr.

