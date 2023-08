Récapitulatif X : Les divulgations de Trump servent d’avertissement; des publicités à côté des publications alt-right; des scientifiques partent

Le nom du réseau social peut avoir changé, mais, euh, le divertissement continue dans les dernières nouvelles de X. Cela inclut l’étendue complète des révélations sur Trump qui servent d’avertissement sur les dangers des services de messagerie non chiffrés…

Vous êtes probablement conscient que le conseiller spécial Jack Smith a demandé à X une large gamme de données provenant du compte de Donald Trump, dans le cadre de l’enquête sur les conspirations criminelles présumées entourant l’élection présidentielle de 2020.

Au départ, X voulait informer Trump de la demande, ce qui aurait bien sûr donné à l’accusé l’occasion de supprimer des preuves compromettantes – ce dont il est accusé dans une autre affaire criminelle.

Nous ne savions pas initialement combien de données pourraient être obtenues. Trump est célèbre pour son aversion à mettre les choses par écrit, il semblait donc extrêmement improbable qu’il ait utilisé un service de messagerie directe non chiffré. Mais il semble qu’il l’ait fait, comme le note Engadget.

De nouveaux documents de cour rendus publics révèlent la quantité de données que Xwitter a remises dans le cadre de l’enquête sur le 6 janvier. Cela inclut tous les tweets envoyés, rédigés, aimés et retweetés – même s’ils ont été ultérieurement supprimés – par le compte officiel de Donald Trump. Cette cache comprenait également les messages privés envoyés, reçus ou enregistrés en tant que brouillon, ainsi que les comptes liés utilisés sur le même appareil. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’entreprise a remis les enregistrements de toutes les recherches effectuées par le compte.

L’utilisateur moyen de X n’est probablement pas impliqué dans de nombreuses conspirations criminelles visant à frauder les États-Unis, mais cela reste un avertissement utile : si un service de messagerie n’utilise pas le chiffrement de bout en bout, vous ne voulez pas l’utiliser pour des informations sensibles.

Quand Elon Musk a déclaré qu’il était un « absolutiste de la liberté d’expression » peu après avoir acheté Twitter, et a soutenu cela en licenciant la plupart de l’équipe de modération et de sécurité de la plateforme, les annonceurs sont partis en masse – y compris Apple.

L’entreprise a ensuite admis qu’elle avait perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. Depuis lors, la PDG relativement nouvelle de l’entreprise, Linda Yaccarino, essaie de rassurer les marques en affirmant que X est à nouveau un endroit sûr, et beaucoup sont revenues, y compris Apple.

Cela pourrait être sur le point de changer à nouveau. CNN rapporte que deux marques ont retiré toutes leurs publicités sur X après que leurs annonces aient été diffusées aux côtés de publications d’extrême droite.

Au moins deux marques ont déclaré qu’elles suspendraient leurs publicités sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, après que leurs annonces et celles d’autres entreprises ont été diffusées sur un compte faisant la promotion du fascisme…

Des publicités pour des marques comme Adobe, Gilead Sciences, l’équipe de football de l’Université du Maryland, l’Hôpital Langone de l’Université de New York et NCTA-The Internet and Television Association ont été diffusées aux côtés de tweets du compte qui ont rassemblé des centaines de milliers de vues, a observé CNN.

Les porte-parole de NCTA et de la société pharmaceutique Gilead ont déclaré qu’ils avaient immédiatement suspendu leurs dépenses publicitaires sur X après que CNN ait signalé leurs annonces sur le compte pro-nazi.