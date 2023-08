Impressions à tout prix : le dernier changement de X priorise tes publications avec plus de likes

Les profils cessent d’afficher les publications dans l’ordre chronologique pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés à X.

X change l’ordre dans lequel les publications des profils sont affichées

Depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter, de nombreux changements ont été apportés au réseau social. Comme, par exemple, un changement de nom ou son logo emblématique de l’oiseau. De plus, à partir de X, ils tentent de monétiser complètement la plateforme avec des mesures telles que l’obligation de payer Blue pour utiliser X Pro (anciennement connu sous le nom de TweetDeck).

Et il y a un autre changement auquel vous n’avez peut-être pas prêté attention. Le réseau social affiche maintenant les publications, autrefois appelées tweets, en fonction des likes qu’elles ont reçus. Autrement dit, dans les profils, les publications ne sont plus affichées dans l’ordre chronologique, mais sont affichées en fonction des likes qu’elles ont reçus.

Les publications ne sont plus affichées dans les profils dans l’ordre chronologique sur X pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés

Il y a environ un mois, X a lancé un autre changement qui n’a pas plu : pour pouvoir voir le contenu du réseau social, il fallait avoir un compte. Heureusement, cela a été rapidement annulé, mais depuis lors, le contenu des profils consultables par les utilisateurs non connectés a changé.

Comme nous l’avons dit, les profils ne montrent plus les publications dans l’ordre chronologique, ils disposent désormais d’un nouveau filtre qui les classe en fonction du nombre de likes qu’elles ont reçus. Le changement semble effectif depuis la dernière semaine de juillet, et comme nous l’avons dit, si quelqu’un souhaite voir le profil d’un autre utilisateur sans être connecté, il les verra classées en fonction du nombre de « j’aime » qu’elles ont reçus. Un nouvel ordre qui ne prend en compte que la quantité de likes et non le nombre de visualisations.

On ne sait pas très bien quelle est la raison de ce changement et il n’y a aucun moyen pour qu’un utilisateur qui n’est pas connecté à X puisse voir les publications d’un autre utilisateur dans l’ordre chronologique. Ceci semble un peu illogique car ce nouveau filtre privilégie les tweets datant de plusieurs années, laissant parfois de côté les plus récents.

X se prépare également à ajouter des appels vidéo au réseau social, ainsi que des paiements entre utilisateurs dans le but de devenir une plateforme tout-en-un où les utilisateurs peuvent faire de nombreuses choses sans avoir à utiliser une autre application ou outil. Seulement Twitter. Enfin… X.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :