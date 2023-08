Liste des chaînes DirecTV 2023 [Avec les numéros de chaîne]

DirecTV est un distributeur de programmation vidéo multichaîne basé aux États-Unis. Son service principal est un service de satellite numérique qui dessert tout le pays. Il offre une variété de chaînes, et si vous cherchez la liste des chaînes DirecTV, continuez à lire.

Liste des chaînes DirecTV

DirecTV propose différentes abonnements avec différentes chaînes que les utilisateurs peuvent regarder. Les individus peuvent choisir entre quatre plans différents: Entertainment, Choice, Ultimate et Premier. Les tarifs varient en fonction du plan. Désormais que vous êtes familiarisé avec les différents plans, passons à la liste des chaînes et des numéros de chaîne.

Liste des chaînes DirecTV du forfait satellite (tous les forfaits)

Chaque forfait DirecTV comprend le NFL Sunday Ticket, des chaînes locales et une variété de chaînes de sport, d’actualités, de films, familiales et de divertissement général. Nous avons répertorié tous les forfaits satellite de Direct TV et leurs lignes de chaînes.