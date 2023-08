La ville de New York vient d’interdire TikTok à ses fonctionnaires et elle a de bonnes raisons de le faire

Les autorités new-yorkaises craignent que la plateforme chinoise espionne leurs fonctionnaires.

New York n’est pas le premier territoire américain à interdire TikTok

Le gouvernement de la ville de New York a interdit TikTok à ses fonctionnaires. En plus de ne pas pouvoir l’utiliser, ils devront supprimer l’application dans les 30 prochains jours s’ils l’ont installée sur leurs téléphones mobiles. Il leur est également interdit d’accéder au réseau social depuis n’importe quel appareil officiel. La raison justifiant cette interdiction est la possibilité pour le gouvernement chinois d’obtenir des données des responsables de la sécurité de la ville par le biais de celle-ci.

La Chine pourrait espionner des fonctionnaires américains via TikTok

L’ordonnance a été émise après une analyse du Commandement Cybernétique de la ville de New York. Celui-ci affirme que l’application « constitue un danger pour les réseaux techniques de la ville ». Ce n’est pas la première fois que la plateforme chinoise est interdite aux États-Unis, en réalité, dans le Montana, son utilisation sera interdite à partir de 2024, à moins que TikTok ne soit vendu à un autre propriétaire.

Pour les autorités américaines, le Parti communiste chinois peut accéder aux informations les plus sensibles via l’application. Bien que TikTok appartienne à l’entreprise ByteDance, elles soupçonnent que le gouvernement du pays asiatique puisse faire pression sur cette entreprise pour obtenir des données sensibles qui pourraient être utilisées à des fins de désinformation ou d’espionnage.

Il est important de souligner que les États-Unis ne sont pas le seul pays à interdire l’utilisation de TikTok pour ses fonctionnaires ou autorités. Le Royaume-Unis l’a déjà fait en mars 2023, car aucun téléphone utilisé par les membres du gouvernement ou les hauts fonctionnaires ne pourra accéder à TikTok. Bien que dans ce cas, l’interdiction ne s’étende pas à leurs téléphones portables privés. Auparavant, le pays européen avait déjà réglementé ses filtres de beauté, ainsi que ceux d’autres réseaux sociaux.

Les solutions possibles pour éviter l’interdiction de TikTok

Pour les Américains, la solution consiste à ce que ByteDance vende ses actions de TikTok. Bien que théoriquement cette entreprise soit indépendante du gouvernement chinois, elle reçoit en réalité un support financier de celui-ci, ce qui lui confère un certain contrôle sur elle.

La Maison Blanche menace l’entreprise d’interdiction sur son territoire si ByteDance ne vend pas sa part de la société. En attendant, des solutions intermédiaires sont recherchées, telles que le Project Texas. Ce projet vise à ce que les données des utilisateurs américains soient gérées par l’entreprise américaine Oracle, de manière à ce que le gouvernement chinois ne puisse y accéder. TikTok aurait investi plus d’un milliard de dollars dans cette solution, une somme astronomique mais qui représente une petite partie du marché américain. Actuellement, cela semble interrompu par le gouvernement Biden, car il a été lancé lorsque Trump était encore président et plus enclin à cette solution.

