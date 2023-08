Xiaomi a une nouvelle télévision de 50 pouces : le très bon marché Redmi A50 2024 fait ses débuts avec une résolution 4K et Android TV dans son pays.

Un téléviseur 4K de 50 pouces pour 171 euros. C’est le prix imbattable auquel sera lancée sur le marché chinois la TV Redmi A50 2024, un nouvel écran qui remplace le modèle précédent lancé il y a trois ans, donc il avait déjà besoin d’un changement. Et en technologie, trois ans semblent être trois éternités.

Après avoir mis à jour toute sa gamme avec les modèles Redmi TV A32, A43 et A65 début juillet, Redmi a maintenant présenté le modèle TV A50 2024 en Chine, une mise à jour du téléviseur homonyme de 2020 au même prix d’entrée / économique que la marque Redmi a sur d’autres marchés comme celui de la téléphonie mobile.

Redmi TV A50 2024

Fabriqué en métal et sans bordure sur l’écran -un détail très haut de gamme-, le Redmi TV A50 2024 possède un écran de 50 pouces avec une résolution 4K et 1,07 milliard de couleurs. Et pour que le son soit aussi bon que l’image, le téléviseur possède une sortie d’enceinte totale de 20 watts, avec 10 watts par enceinte pour un son efficace sans aucun doute. Il est également livré avec une amplification des basses à double conduit, ce qui indique qu’il utilise deux ports de basses pour améliorer la réponse des haut-parleurs aux fréquences basses.

À l’intérieur, le Redmi TV A50 2024 intègre un processeur quad-core A35 avec 1,5 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage, vous avez donc beaucoup d’espace pour installer des applications MIUI et Android comme les jeux. De plus, il prend en charge un réseau sans fil 2.4G.

MIUI TV et un prix imbattable

En termes d’interface utilisateur et de système d’exploitation, le Redmi TV A50 2024 fonctionne avec le système d’exploitation MIUI TV, qui offre une interface conviviale et un accès fluide. De plus, l’assistant intelligent intégré, Xiao Ai, permet aux utilisateurs de contrôler les appareils intelligents de leur maison uniquement avec leur voix.

En ce qui concerne le prix et la disponibilité, le nouveau Redmi TV A50 est en vente en Chine au prix de 1349 yuans, soit environ 171 euros, un prix incroyable pour un écran économique de 50 pouces. Pour le moment, il n’est pas disponible en dehors de la Chine, verrons-nous cela en Occident?

